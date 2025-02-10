元宵吃湯圓注意！醫示警「3種」藏健康危機

▲醫師提醒，含餡湯圓要適量吃。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

元宵節「吃湯圓」是傳統習俗，但象徵「團團圓圓」的湯圓也並非可以無節制地食用，因為除了熟知的高澱粉、高油與高糖外，含有「芝麻、花生、豆沙甜餡」的湯圓更含有高磷，這將對腎臟病患者造成極大負擔。醫師提醒，湯圓選擇盡量以純糯米或米漿製成的無內餡湯圓，吃含內餡湯圓，一天建議以2顆為限。

台北慈濟醫院腎臟透析中心郭克林主任指出，腎臟是人體重要器官，負責多項功能，首先具有排毒功能，能過濾血液中的代謝廢物和毒素，其次有排水功能，調節體內水分平衡，防止過多或不足，進而維持血壓穩定，此外，腎臟也擁有內分泌功能，分泌多種激素，如調解血壓的腎素、刺激紅血球生成的紅血球生成素以及活化維生素D以促進鈣質吸收等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而腎臟病患者由於腎功能出現異常，日常飲食攝取量都要經過嚴格控制，尤其病程於後期者，以免腎臟不堪負荷，如每日鈉與鉀攝取量應低於2,000毫克、磷攝取量應低於1,000毫克，精緻糖則以25公克為限。

郭克林說，過多的磷會對腎臟及內分泌系統造成影響，特別是對腎友若過量攝取，腎臟無法有效排出多餘的磷，就會導致高磷血症，進一步引發血管鈣化及心血管疾病風險。

此外，磷還會抑制維生素D的活化，降低鈣的吸收，使鈣磷代謝失衡，進而增加骨質疏鬆和其他骨骼疾病的風險，若腎臟病病人攝取過多的磷，可能使鈣磷沉積於皮膚，刺激皮膚末梢神經，出現急性劇烈搔癢症狀，長期下來，可能導致骨骼脆弱、血管鈣化等問題。

以每顆約20克的湯圓為例，芝麻內陷的含磷量相對較高，每顆約含30-40毫克；花生內陷每顆也約有25-35毫克；豆沙內餡含磷量較低，每顆約15-25毫克，但日常飲食也都會有部分含磷食物，所以作為點心的湯圓便不能無忌食用。對此，郭克林主任提出以下三項建議：

1. 湯圓選擇盡量以純糯米或米漿製成的無內餡湯圓為主。

2. 若要食用含內餡湯圓，一天以2顆為限，不得連續食用超過兩天。

3. 腎臟病病人平時會服用鈣片等磷結合劑，因此佳節期間要盡量補充鈣質，除日常三餐外，點心時刻也建議配合服用。

