▲寒假即將結束，學生準備迎接開學生活。示意圖。（圖／記者李毓康攝）

文／華人健康網

過完了輕鬆悠閒的寒假，再三天中小學就要開學了。有的孩子可能會出現「收假症候群」，包括疲倦、失眠、昏昏欲睡、胃口欠佳等不適，究竟家中小朋友做好上學的準備了嗎？雖然百般不願，但終究還是得面對現實。隨著新學期的到來，一連串的挑戰與考驗跟著展開，這對於老師、學生與家長而言，似乎是一場挑戰的開始。

衛生福利部草屯療養院兒童精神科主任許維堅表示，「收假症候群」雖然不是疾病，但家長及老師仍須注意。小朋友們長假期間生活作息多半比學校作息鬆散，甚至有些小朋友假期都快結束了，才發現寒假作業未完成而形成壓力。面臨即將到來的開學生活，需要一段調整及適應的時間，因此，許主任提供「開學收心操」5撇步，讓孩子快速回歸學習生活：

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開學收心操5撇步

步驟一：營造即將開學的氣氛

家長可預先提醒小朋友即將開學，分享假期的快樂點滴，以及假期將結束的心情，並給予關心與重視。

步驟二：引導孩子檢視作業

檢視是否有遺漏的作業，家長可陪伴小朋友完成作業，增加親子互動。

步驟三：生活作習調整

將作習時間，如起床時間、就寢時間等調整成開學後的生活作習，逐漸恢復規律的生活習慣。

步驟四：適當規範3C產品使用

提醒孩子正確使用3C產品，家長要以身作則與小朋友一同適當使用。

步驟五：心理準備

家長與小朋友一同為開學做好心理準備，家長的心情及時間也要一起調整。

面臨即將到來的開學生活，需要一段調整及適應的時間，因此，許主任提供「開學收心操」5撇步，讓孩子快速回歸學習生活。

許維堅主任表示，家長們是孩子的學習榜樣，以上技巧需要家長們以身作則，引導孩子了解假期和非假期生活的差異，讓孩子去體驗放鬆和收心之間的行為界線。若孩子表現出不想上學的情緒，要多傾聽孩子心聲，讓孩子感受父母的關心，也可鼓勵孩子多與同儕聯絡，回想快樂時光，也會增加上學動力。

本文經授權轉自：華人健康網《要開學囉！疲倦、失眠「收假症候群」怎麼緩解？醫師教5招開學收心操》

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