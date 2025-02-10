喝「1飲品」暖身恐猝死！　醫警告：寒冷天最危險行為

▲黃軒醫師警告，喝酒暖身是「寒冷天氣最危險行為」。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

入冬寒流一波波，民眾被凍得超有感！胸腔暨重症科醫師黃軒表示，很多人這時喜歡喝杯酒「暖身」，但此舉不僅無法真正保暖，還可能增加失溫與猝死風險。他說明，酒精會刺激血管擴張，使更多血液流向皮膚表面，不過，這暖意只是短暫的假象，實際上卻是加速體熱散失，導致身體核心溫度下降，根本是「寒冷天氣最危險行為」。

黃軒醫師在粉專發文警告，喝酒暖身「不暖反致命」，因喝酒會讓血液流向皮膚表面、核心溫度降低，進而增加失溫風險；此外，酒精會影響人體的溫度調節中樞下視丘，使身體無法有效應對寒冷；同時麻痺了對寒冷的感知，讓人忽略低溫的威脅，進一步減少防禦措施。

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▲寒冷天裡喝酒不僅增加心血管疾病風險，還可能釀成猝死的悲劇。（示意圖／ETtoday資料照）

黃軒也提到，寒冬裡喝酒可能刺激心跳加速、血壓升高，增加心肌梗塞或中風的風險；在寒冷環境中，酒精還會加速體熱散失，可能造成低體溫症，嚴重時引發猝死。酒醉後嘔吐，還可能促使呼吸道堵塞，進一步增加猝死的可能性，不可不慎。

提及正確的保暖方式，黃軒說，與其依賴喝酒暖身，不如穿著多層衣物，採用內層排汗、中層保暖、外層防風的「洋蔥式穿搭法」；同時搭配熱食與辛辣食物，如薑湯或辣椒料理，幫助身體產熱；於室內使用電暖器或暖風機，保持環境溫暖。也要避免在寒冷的清晨或深夜進行戶外活動，減少暴露在低溫環境中的時間。