當「邊緣人」不只影響情緒！研究：「孤獨感」或成健康惡化推手

▲長期處於孤獨，不只會讓人陷入負面情緒，也會影響身體健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／健康醫療網 記者黃嫊雰報導

人類是群居動物，天生具有社會性。人們透過互相聯繫、溝通和分享經歷來建立自我認同和歸屬感。然而，在現今高度數位化和快節奏的社會中，孤獨感和社會孤立變得越來越普遍。除了會讓人陷入負面情緒之外，最新國外研究也發現，孤獨感還會影響人體多種蛋白質的含量，而這些蛋白質與多種疾病皆有相關，甚至可能增加死亡風險。

社會孤立、孤獨感影響特定蛋白質含量 與心臟病、中風相關

綜合外媒報導，這項由英國劍橋大學和中國復旦大學共同發表，刊登於國際期刊《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）的研究，分析了英國人體生物資料庫（UK Biobank）中超過42,000名40至69歲參與者的資料，比較其中9.3%社會孤立者，以及6.4%孤獨者血液中的蛋白質與一般參與者的差異。研究團隊首先計算了參與者的社會孤立與孤獨感得分，衡量社會孤立的指標包括：是否獨居、與他人社交互動的頻率、是否參與社交活動等；孤獨感則是根據參與者的主觀感受來評估。

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在調整年齡、性別和社經背景等因素後，研究發現有175種蛋白質與社會孤立相關，26種蛋白質則與孤獨感相關。這些蛋白質會參與發炎和抗病毒反應中，是免疫系統的一部分，在經歷社會孤立或孤獨的人體內含量較高。研究人員接著分析了一項追蹤參與者健康狀況約14年的數據，發現其中約90%的蛋白質與死亡風險相關，另外約50%的蛋白質則與心血管疾病、第2型糖尿病和中風有所關聯。

孤獨感增加恐改變大腦結構 或增加早逝風險

研究進一步指出，孤獨感的增加會導致五種蛋白質含量上升。其中腎上腺髓質素（ADM）與負責感知身體內部狀態的腦島（insula）體積變化有關，當ADM含量越高，腦島的體積就越小。此外ADM含量過高也可能導致參與情緒、獎勵和社交過程的左尾狀核（left caudate）體積縮小，甚至與早逝風險增加相關。而其他蛋白質則與高膽固醇、心血管疾病、胰島素抗性、動脈粥樣硬化以及癌症等有關。

為保持身心健康 專家籲：不要再當「社會邊緣人」！

研究團隊也指出，與他人的社交互動能緩解壓力、降低血壓並提升免疫功能，更能改善大腦健康，同時有助於促進同理心和相互理解，幫助強化人們的心理素質。世界衛生組織（WHO）曾表示，約25%的老年人正在經歷社會孤立，5%至15%的青少年感到孤獨，並宣布社會孤立和孤獨是全球重大健康威脅。研究作者之一、劍橋大學精神醫學系教授Barbara Sahakian就指出，越來越多不同年齡段的人感到孤獨，此次研究的目的就是希望提高人們對孤獨與健康問題的意識，呼籲人們必須加強與他人的聯繫，以保持身體和心理的健康。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=64190

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