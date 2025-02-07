加購10萬劑公費流感疫苗月底才能打　醫分析趨勢「打不完機會高」

▲公費流感疫苗出現搶打潮，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S流感併發肺炎猝逝引起國內流感疫苗搶打潮，行政院昨宣布增購10萬劑流感疫苗，最快20日提供11類高風險族群施打。醫師直言，大S事件帶動的打氣屬於短期效應，政府礙於壓力宣布增購疫苗，但實際到診所給民眾打已經是月底，時間太晚「打不完的機會不小」，說不定還得宣布擴大全民接種。

國內公費流感疫苗從去年10月開打，因為打氣平平，再於今年1月1日起開放全國年滿6個月以上民眾接種。然而3日傳出大S在日本因為流感猝逝消息後，引起國內一波搶打疫苗潮，短短4天已經接種近18萬劑，全國公費流感疫苗剩餘約2.5萬劑。另一方面，行政院昨日拍板要增購10萬劑公費流感疫苗，給11類高風險對象施打。

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▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

仁弘耳鼻喉科診所院長柯仁弘表示，平常醫師怎麼宣導打疫苗，大多人都聽不進去，只有自己得過或者家人朋友得過流感，才會有動機去打疫苗。大S事件雖然哀傷，但確實使國人關注起疫苗的重要性，尤其她相當年輕，可以讓外界意識到「不是只有老人、小孩會重症，年輕人也有可能發生」，提醒作用很強大。

不過柯仁弘也提到，新聞事件的影響永遠都是短期的，政府可能因為民眾有需求、礙於壓力之下可能還是增購疫苗，但疫苗貨到下來已經是20日，真正診所打疫苗已經是月底的事情；且流感疫情發生通常都是在過年前後，至於過年以後疫情已經進入尾聲，到時候疫情趨緩，疫苗打不完的風險很高，甚至還可能得開放全民接種。

疾管署疫苗接種統計也顯示，昨天公費流感疫苗的單日接種數量已經出現下滑，事件前三天單日分別接種4萬、7.3萬、4.6萬劑相比，到了昨日僅打了1.8萬劑，剩餘疫苗約2.5萬劑。

▲高端疫苗盤點後決定將現有僅存300劑流感疫苗全數供應市場。（圖／高端提供）

柯仁弘表示，有打疫苗一定比沒打疫苗好，這是有科學實證的事情。而觀察去年國內流感疫情的流行期長，即便是現在或者月底接種也是不錯，但還是要強調「流感疫苗施打應該趁早，不要等到疫情爆發才來搶打」，希望大S事件或許可以讓今年底流感疫苗施打率比去年要高。

至於今年底公費流感疫苗政府是否需要增加購買？柯仁弘認為，不用因為一次性事件而去增加，維持正常的採購量就好，政府本就有精算過，在這方面其實已經有完整的規劃，如果買太多打不完也是浪費。

有鑒於民眾流感疫苗需求，高端疫苗今日下午將現有僅存300劑流感疫苗全數提供給有意願自費施打的民眾，凡是民眾至指定診所自費施打高端流感疫苗，高端疫苗將以每劑1000元捐贈給社福單位，指定診所包括台中的施勝桓小兒科診所及林釗尚小兒科診所、台北的仁弘耳鼻喉科診所。