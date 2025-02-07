全台急凍2類人當心腦中風！「染流感也上榜」醫揭原因

▲天氣變冷，民眾要注意自身健康狀況，注意腦中風徵兆，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

寒流來襲全台氣溫直降，台灣腦中風學會示警2類人要當心腦中風風險，分別是感染流感的人和氣喘患者。理事長陳龍指出，流感病毒會引發全身性發炎反應，可能導致血管內皮損傷，增加血栓形成的風險。根據2019年在國際中風會議上發表的一項研究，感染流感後的15天內，每10個人中，就有至少一人可能會中風 。

國內流感疫情正處於流行高峰，疾管署本周公布最新統計顯示，過去兩周總計新增142例流感重症病例，另增25例死亡，死亡個案中最年輕僅30多歲，疫情恐還要持續到本月中下旬才會出現反轉。

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陳龍分享，最近遇到一名本身沒有任何慢性疾病的60歲婦人，感染流感後出現咳嗽、流鼻涕、頭痛、頭暈、肌肉痠痛等症狀，後來在家中右手無法拿住杯子，而且照鏡子時發現臉看起來有些歪斜，懷疑是腦中風徵兆，緊急送醫後推測可能是因為流感造成血管發炎，進而引起小中風，所幸及時治療後恢復良好。

除了留意流感外，陳龍也提到，氣喘患者在寒冷天氣中也很容易發作，導致呼吸困難和血氧水平下降，與沒有氣喘的人相比，中風風險高出1.3倍 ，不可不慎。

▲這樣作判別腦中風。（圖／國健署、台灣腦中風學會提供）

陳龍表示，無論何種原因引起的中風，都應該對「中風徵兆」保持警覺，把握4.5小時黃金治療時間，快打119才能啟動醫療快速通道，減少急診檢傷和照會腦中風團隊時間。提醒民眾要謹記「微笑、舉手、說你好、快打119」腦中風徵兆評估口訣：

・微笑(Face) ：一側的眼睛無法完全閉合，或一側的嘴巴下垂，導致臉部表情不對稱

・舉手(Arm)：無法舉起一隻手臂，或在舉起後手臂會不自主地下垂；又或是行走時，腿部會感到沉重無力，甚至可能突然跌倒

・說你好(Speech)：說話含糊不清，難以讓人理解，無法清楚地表達自己想說的話，甚至可能說不出話來

・快打119(Time)：撥打119就是急救的開始! 一旦經緊急救護員判定疑似腦中風，將會啟動醫療快速通道，大幅減少急診檢傷和照會院內腦中風團隊的時間



陳龍進一步分享了一名同時有高血壓、糖尿病和高血脂的70歲阿公，早餐後進房間休息，家屬發現阿公長時間未出房間，進入房間後發現他講話不清楚，而且半身癱瘓，家屬在他出現症狀2小時內就撥打119送醫，及時經血栓溶解劑治療後，預後良好，年後回診時已能與醫師正常對談。

陳龍提醒，高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，這些都是腦中風的危險因子。腦中風每延後一分鐘就醫治療，將會造成190萬個腦細胞死亡。

▲腦中風紅色警報評估表。（圖／國健署、台灣腦中風學會提供）