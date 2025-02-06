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馬上要出國來不及打流感疫苗怎麼辦？　5大問題一次解答

▲▼高雄流感疫苗快見底！診所進貨40劑「瞬間塞爆」　民眾瘋搶打。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾搶打流感疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

文／康健雜誌、梅緣緣

馬上就要出國，眼看國際流感病例數持續增加，出國前來不及打流感疫苗怎麼辦？可以自行先吃處方藥降風險嗎？《康健》整理流感疫苗及藥物5大疑問，一次解答。

國際流感疫情燒不停，不少準備出國的民眾，預約不到流感疫苗接種，或是等不及保護力發酵，竟想自行準備抗病毒藥物「以防萬一」。這個作法真的可行嗎？如果近日要出國，到底該怎麼做才對？

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Ｑ1.可以自行囤積、服用流感抗病毒藥物嗎？

非常不建議。

感染症醫學會秘書長王振泰表示，現在治療流感藥物主要分為「克流感」及「紓伏效」2種藥物，皆為須經醫師開立的處方藥。已經確認罹患流感的患者服用，除腸胃道不適外，多半不會有太多副作用。

不過，如果民眾沒有確診流感，卻自行服用流感抗病毒藥物，不僅無法預測後果，甚至有藥物過敏的風險。太多人濫用藥物也可能讓病毒產生「抗藥性」，無故囤藥更恐怕導致真正需要相關藥物的患者無藥可用。

Ｑ2.如果馬上要出國，藥物該怎麼準備？

準備家庭常備藥物即可。

王振泰強調，不需要預防性地請醫師開立相關藥物。假使近期要出國，建議可準備綜合感冒藥、止痛退燒藥、過敏藥等常備藥物即可。出國前，也可查詢適合的旅平險投保，為旅途多加一份保障。

Ｑ3.如果在國外身體不適，吃常備藥仍無效該怎麼辦？

應在當地盡速就醫。

如果人在國外服用常備藥後，症狀沒有改善，或開始出現呼吸急促、呼吸喘、發紺或意識不清等轉重症跡象，應盡快至當地醫療院所就醫，避免病情惡化。感染症醫學會理事長張峰義則建議，如果在出國前就已經確認感冒或身體不適，最保險還是應避免出國。

Q4.在台灣打的流感疫苗，在國外有保護力嗎？

有。

張峰義指出，北半球所使用的流感疫苗皆相同，在台施打，出國一樣有保護力，民眾不必過度擔憂。

Q5.大S病逝掀起流感疫苗施打潮，需要跟著搶打嗎？

不用。

因流感等疫苗生產及採購皆有一定數量規劃，現階段公費疫苗施打已經進入尾聲，還是應優先讓有需求的民眾接種。張峰義表示，未來一批流感疫苗應會在9月～10月，也就是下一個流感季開始前備貨，呼籲民眾下次可以接種時，就應盡快至醫療院所接種。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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關鍵字： 康健雜誌 流感 出國 流感疫苗 呼吸道傳染疾病

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