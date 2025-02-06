北部醫院ICU爆滿！醫吐慘況「問8家都沒床」　見急診1幕超暖心

▲北部多家醫院加護病房沒空床、急診室被塞爆。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李佳蓉／綜合報導

醫院急診室從過年一路滿到年後，醫護人員忙到人仰馬翻。一名急診醫師發文透露，過完年北部加護病房爆滿，光5日早上就接到10多通他院來電尋求ICU床位，其中有新北醫學中心有重症患者卻沒病床，致電向8家醫學中心求救都無果。他硬著頭皮答應接手，卻換來身旁護理師一陣抱怨，不過當患者到院時仍一擁而上，畫面讓他看了超欣慰。

急診科醫師在粉專《急診醫師碎碎唸》PO文寫下，最近剛過完年，北部醫院的加護病房爆滿，各家急診室忙到翻，昨（5日）天早上一連接到10多通的電話「都是要加護病房（病床）的」。

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醫師表示，原本早上院內加護病房只有2張病床，後來中午有空床，開始讓外院的患者轉進來，直呼真的是硬著頭皮答應對方，因為院內急診室爆滿，已經沒有推床了，還跟消防局通報滿床，患者到院只能躺在救護車的推車上，「但是，沒辦法啊……大家都是為病人好。」更透露新竹有醫院一路問到台北各醫學中心，得到的回答都是無法再收患者。

▲因為沒有空床，有患者到院後只能先躺在救護車的推車上。（示意圖／本報資料照）

醫師接著說，基隆有醫院轉來一名蜘蛛網膜下腔出血的患者；新北有醫學中心因為加護病房爆滿，先轉了一名心肌梗塞必須急做導管的患者過來，原本不好意思再詢問，後來仍不得已地致電求救，因為問了8家醫學中心，真的找不到有加護病房的醫院。

醫師說，就在他答應對方讓患者轉院過來的同時，電話那頭傳來歡呼聲，卻換來身邊護理師的碎唸，「我們已經很忙了」、「都沒時間吃飯」。即便如此，但看著患者一被送抵醫院時，大家還是一擁而上，有默契地把該做的事情做好，讓他欣慰地說，「真的是很棒的團隊，很棒的同事！」

面對眼前的慘況，醫師感慨地說，若不讓外院患者轉來，犧牲掉的可能是一條人命，或是嚴重的失能，而後續又陸續收治一些患者，但他也忍不住喊，「希望可以不要再來了」。