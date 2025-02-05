免疫負債+免疫竊盜來襲　全年都是流感季？

▲藝人大S染流感併發重症肺炎猝逝，引發民眾搶打流感疫苗。（圖／記者賴文萱攝）

文／康健雜誌、葉懿德

過去台灣被認為是防疫模範生，如今卻也因此深受「免疫負債」影響，導致各式病毒百花齊放，到底什麼是免疫負債？免疫竊盜又是什麼？怎麼降低影響？

新冠疫情暴發以來，人人自我保護做得確實，各種呼吸道疾病感染連帶下降，很多人還慶幸這幾年都沒感冒，卻沒料到疫情趨緩後，感冒、流感反覆發作，這是怎麼回事？原來，我們在「還債」，償還「免疫負債」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣一直被視為防疫模範生，不只擋下新冠病毒，也阻擋了許多呼吸道傳染性病毒，像是流感、呼吸道融合病毒（RSV）、肺炎鏈球菌等。乍看是件好事，但疫情趨緩後，民眾開始不戴口罩、洗手頻率減少、社交距離拉近，過去那些常見的病毒就會開始流行，甚至反撲，過去防疫地愈嚴謹，現在負債愈嚴重。

美國醫學雜誌（JAMA）也剛發表一篇文章表示，除了免疫負債外，也觀察到了「免疫竊盜」問題。免疫竊盜指的是，免疫系統被新冠病毒干擾，因此很容易感染流感等其他呼吸道疾病，甚至出現反覆感染，這樣的狀況可能會持續約8～10個月，新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出，「其實免疫竊盜目前還沒有定論，但有一派說法認為，在感染新冠肺炎後，似乎有些人的免疫系統會受到壓制或異常活化，再加上免疫負債讓民眾容易受到病原菌感染，而每次感染後免疫系統都需要短期修復，在不斷感染的情況下，免疫系統一直沒辦法恢復，造成整體免疫力長期受影響。」

多種病毒流行、反撲 「免疫負債」風暴來襲

進一步解釋免疫負債，義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑這樣比喻，身體的抵抗力就像軍隊，平常就應該訓練，若是長時間休息沒作戰，一旦遇到病毒入侵，抵抗力不足就很容易感染，如今的免疫負債，就是因為疫情期間防範得太好了，因此身體沒有什麼機會接觸到其他病毒，3年下來，免疫力不認識這些病毒、不懂得該如何防禦，一解封、恢復正常社交活動，就很容易被傳染、造成大流行。

「目前有很多病毒同時在流行，像是流感病毒已經在高峰，腸病毒也在流行，相較往年確實流行程度比較嚴重，」衛生福利部南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，預期全球可能都會有免疫負債的狀況，但台灣免疫負債狀況恐怕比較嚴重，「舉流感的例子來說，流感每年幾乎都會流行，大概三分之一人口會打流感疫苗，而有一些人會自然感染獲得抗體；因為這兩、三年自然感染產生免疫力的這部分沒有了，所以解封後，基本上民眾都沒有免疫力了。」

「不只台灣，疫情期間防疫比較嚴謹的地方，就容易出現免疫負債，」洪暐傑說，以中國為例，近期黴漿菌、流感、新冠病毒就接連盛行。中國衛生健康委員會也曾指出，因為免疫負債，像是黴漿菌、呼吸道融合病毒和流感等多種病毒肆虐，目前中國也呈現多種呼吸道病原交替或共同流行的態勢。

免疫負債要還多久？全年都是流感年？

疫情解封後，一般要花2年時間才能把免疫負債還完，因此台灣去年、今年都得還債，預估今年底之後才會恢復過去的常態，台大醫院小兒感染科醫師黃立民預估。

「有可能今年都會是流感年，除非是你感染過、有抗體，或是重新打疫苗有抗體，否則就是會很容易感染，所以還是呼籲大家要去打疫苗，尤其過年的時候，病毒會大交融，新冠和流感病例都可能再出現高峰，」洪暐傑指出。

廖嘉宏則認為，通常流感都是在春節前後到達高峰，之後才會慢慢降下來，所以只能夠說到2、3月之後，才能夠看得到整個趨勢，目前還看不出來會流行多久。

春節感染風險增！醫：快打疫苗，需2週才有保護力

洪暐傑提醒，「大家有一個很錯誤的觀念，以為同樣都是感冒，就不會相互傳染，但兩個人可能不是感染同一種病毒，光是流感病毒就有很多種類，尤其生病的時候，身體防禦力比較差，很可能再感染到別人的病毒，造成交互傳染。」

想預防在春節不被感染，民眾要盡快施打流感和新冠疫苗，洪暐傑強調，因為接種疫苗後至少約需2週才能產生保護力，尤其是免疫力較差的幼童、年長者及慢性病族群，若是有呼吸道疾病或本身有抽菸的民眾也須留意，「年長者更是高危險族群，因為感染率和死亡率都偏高，且疫苗保護力也較差。」

延伸閱讀：

流感症狀懶人包：感冒差異？多久會好？4招症狀緩解

大S赴日染流感併發肺炎離世，避重症該備哪3類藥救急？

流感嚴重恐缺氧！「發紺」是重症警訊，指甲變這顏色快就醫

感冒吃什麼比較快好？感冒飲食原則、3營養水果一次看

新冠確診症狀和感冒、流感的差別秒懂！2關鍵分辨確診

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章