氣喘染流感重症風險高5倍　醫授「3大族群」養身建議

▲醫師提醒，氣喘患者染流感併發重症風險是一般人的5倍。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

大S染流感併發重症肺炎猝逝，引發民眾對於預防流感的重視。中醫師周宗翰提醒，流感重症可能有如心肌炎、肺炎、腦炎等，其中有氣喘病史重症機率約為一般人的5倍，這類患者在流感流行季要更注重調養。對此，周宗翰也針對「氣喘、二尖瓣脫垂、憂鬱和厭食」等3大問題提供養身建議。

周宗翰指出，近年台日流行的流感病毒株均以A型流感為主，常見症狀包含高燒、肌肉酸痛等，和一般感冒不同的是流感可能會併發心肌炎、肺炎等重症，也是流感比一般感冒危險的主因，在流行病學的統計中，約每千人會有一人併發重症。

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周宗翰表示，若單從數字來看，流感誘發重症的機率並算非常高，但如果本身有其他身體問題，就屬高危險群，如有人提到的大S疑似有氣喘、二尖瓣膜脫垂、憂鬱和厭食症等相關病史，這平常就更需要注意調養。

在治療上，比起短時間內退燒和壓下症狀，更重要的是在治療過程中，不要過度影響身體的免疫力，降低併發重症的可能性。因此周宗翰也針對「氣喘、二尖瓣脫垂、憂鬱和厭食」等3大問題提供養身建議。除了日常養護以外，相關族群也要預先施打疫苗，若不幸被感染，可以有足夠的免疫力與調節空間，預防重症。

【氣喘】

宣肺茶：以西洋參4錢、黃耆4錢、麥門冬3錢、五味子3錢，紅棗5枚，用1500c.c.水浸泡15分鐘。西洋參、黃耆均屬補氣上品，有助長期氣喘虛弱的患者調養，同時搭配收斂肺氣的五味子、補血的紅棗，能改善上呼吸道循環。

【二尖瓣脫垂】

養心茶：以百合3錢、鬱金3錢、香附3錢、合歡花3錢、丹參3錢，用1500c.c.水浸泡15分鐘。以寬胸利膈的百合、鬱金，搭配開胸肋之氣的香附、除瘀的丹參，有助改善二尖瓣脫垂易引起的胸悶心悸。

【憂鬱/厭食】

暖心開鬱茶：本茶飲以鬱金3錢、百合3錢、玫瑰2錢、陳皮3錢，用1500c.c.水浸泡15分鐘。以陳皮開胃，搭配玫瑰舒理肝氣、百合與鬱金寧心安神，有助改善身心影響食慾的厭食症。