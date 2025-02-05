過敏鼻塞、打噴嚏「洗鼻子」可緩解　醫示警：用自來水恐感染

▲醫師提醒，可適時使用洗鼻器來緩解不適。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近年空氣污染和霾害問題加劇，鼻腔容易累積灰塵、花粉和細菌，進而引發鼻塞、打噴嚏、流鼻水等不適症狀。醫師指出，當髒汙過多或具傷害性時，可能影響鼻腔黏膜的清除及保護功能，可適時用洗鼻器來幫助清潔鼻腔，但切記不能用自來水，以免造成鼻腔感染。

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠表示，洗鼻器屬第一等級醫療器材，如裝置內含沖洗溶液或洗鼻鹽，則屬第二等級醫療器材，透過洗鼻器使用生理鹽水沖洗，可以幫助清除過敏原、灰塵等有害物質，緩解過敏反應，改善鼻塞和流鼻水等不適，有助過敏性鼻炎患者舒緩症狀。

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洪偉誠進一步說明，洗鼻子屬於保養行為，並非治療，主要是緩解症狀，如果是急性感染鼻竇炎或感染流感而有鼻塞、流鼻涕症狀，一樣可以使用洗鼻器舒緩不適，但仍應就醫搭配正確治療方式及口服藥治療。

洪偉誠也教導民眾如何使用洗鼻器，要搭配水溫30到35度的生理食鹽水進行清潔，將洗鼻鹽溶解在蒸餾水、過濾水中，姿勢為頭部向前傾，把洗鼻器出水口對準一側鼻孔，輕輕擠壓讓鹽水進入鼻腔，操作時避免水流過急過猛，要注意使用時可能會流入口腔而嗆到，所以要微張嘴巴輕輕吐氣。

若使用後出現出血、耳朵悶痛狀況，應儘速就醫。洪偉誠提醒，洗鼻器不能用自來水，因為自來水含微生物，可能造成鼻腔感染，應使用過濾水、蒸餾水或煮沸的水，也不能使用茶水或眼鏡用生理食鹽水，使用頻率上建議每天用1到2次，不要過度洗鼻，恐引起鼻腔乾燥或刺激。