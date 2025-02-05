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營養師強推「4類食物」降低流感重症風險、縮短病程

檸檬,柑橘類,水果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲罹患流感請多補充維生素C。（圖／Pixabay）

文／常春月刊

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，最常見併發症為肺炎，甚至導致死亡，大家不要輕忽了！

流感較感冒嚴重　常見症狀一次看

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營養師程涵宇指出，流感的症狀 較一般感冒來得嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，所以若出現1燒(發燒)、2痛(頭痛、明顯肌肉痠痛)、3疲倦就須警覺是流感。此外，流感症狀還有這些症狀：發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等。

流感這樣吃　減少急性呼吸道感染

急性呼吸道感染（ARI）是 2017 年全球第三大死因。每年季節性流感在全世界影響300萬－500萬人，並導致30多萬人死亡。程涵宇建議，平常要均衡飲食，身體足夠的營養素可以幫助調節免疫功能，同時跟罹患疾病風險和嚴重程度都有關係，並分享如何藉由吃預防流感急性呼吸道感染跟改善病程：

1、維生素C (Vitamin C)

．預防急性呼吸道感染和縮短症狀持續時間組織修復

．抗氧化，減少發炎修復身體

．改善免疫反應

▲食物來源：柑橘、芭樂、小番茄

2、維生素D (Vitamin D)

．減少急性呼吸道感染（ARI）風險

．調節免疫功能

．增強抗氧化功能

▲食物來源：鮭魚、鯖魚、蛋黃，但食物中含量真的不夠，最好獲得的方法還是曬太陽跟含有維生素Ｄ的補充劑，市售也常可以看到維生素Ｄ強化的食品。

3、鋅 (Zinc)

．縮短急性呼吸道感染症狀持續時間

．防範重症肺炎死亡

．免疫調節

▲食物來源：牡蠣、牛肉、南瓜子

4、多種微量營養素：維生素A、維生素E等

．縮短症狀持續時間

．減少因為多種微量營養素缺乏所造成的呼吸道感染風險。

▲食物來源

．維生素A：魚、菠菜、地瓜

．維生素E：堅果、全穀、植物油

延伸閱讀：
·打流感疫苗還中鏢？醫揭3真相 有年輕人因這1併發症險送命
·醫示警「這幾種情況」都不適合泡湯！發燒中了 尤其這1種人很容易發生意外

#大S #猝逝 掀 #流感疫苗 接種潮！ 民眾搶打 #掛號 暴增10倍

關鍵字： 常春月刊 流感

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