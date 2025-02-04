男流感重症葉克膜救回！醫示警2病毒株很凶「5天內就呼吸衰竭」





▲醫師提醒，流感病毒引發的重症可能在短時間迅速惡化。（圖／新光醫院提供）



記者趙于婷／台北報導

大S感染流感併發重症肺炎猝逝，引起高度關注，不少醫師呼籲要正視流感的威脅。新光醫院感染科主治醫師黃建賢指出，去年曾收治一名患者，起初以為自己小感冒，隔幾天病情迅速惡化，就醫才知是染A流，最後靠葉克膜搶救。他提醒，流感病毒引發的重症可能在短時間內迅速惡化，尤其是H1N1與H3N2等型別，可能在2至5天內導致呼吸衰竭。

黃建賢指出，該名患者是55歲男性，平時身體健康，常從事戶外活動，去年11月下旬時有發燒和咳嗽，剛開始以為是普通感冒，服用成藥後症狀緩解，周末還戶外露營活動，但周一上班病情迅速惡化，導致意識模糊。

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該男性緊急送醫後確診為A型流感併發肺炎、肺栓塞，由於病況危急，短時間內進入加護病房插管，甚至需使用葉克膜搶救。黃建賢說，雖然經過緊急治療，最終脫離險境移除葉克膜順利康復，然而肺部功能仍未完全恢復，出院後仍須依賴氧氣輔助呼吸。

黃建賢表示，流感病毒引發的重症可能在短時間內迅速惡化，尤其是H1N1與H3N2等型別，可能在2至5天內導致呼吸衰竭，在重症病患的治療中，抗病毒藥物的使用劑量與療程都會有所調整，例如上述患者在治療期間，抗病毒藥物的劑量加倍，並且持續使用10天，搭配其他藥物如類固醇與抗凝血劑，才成功挽回生命。

黃建賢提醒，這波流感疫情預計將持續至元宵節後才可能趨緩，建議民眾一定要打流感疫苗，這是最直接有效的預防重症的方式。由於近期因大S猝逝，引發全台搶打流感疫苗，台灣東洋藥品公司也進一步公益捐贈2000劑流感疫苗給新光醫院，預計這2天到貨。