嘉義鴨蛋驗出2項抗菌劑超標！吃了恐嘔吐、過敏　開罰3萬元

▲食藥署公布檢測禽畜水產品藥物殘留結果，嘉義市一件鴨蛋抗菌劑超標。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今（23）日公布去年11到12月禽畜水產品動物用藥殘留抽驗結果，有一件在嘉義市抽驗的鴨蛋遭檢出2項抗菌劑殘留超標，消費者吃下肚可能造成噁心、嘔吐、頭痛甚至過敏反應等，衛生局已經開罰新台幣3萬元。

食藥署聯合各地方政府衛生局，針對前述產品於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準，113年11到12月禽畜水產品之動物用藥殘留總計檢驗392件，其中禽產品1件檢出動物用藥殘留不符合規定，總合格率99.7%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗123件，均符合規定。

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食藥署指出，違規產品是抽驗自嘉義市南田部落的鴨蛋，有驗出兩項抗菌劑違規。在磺胺類藥物抗菌劑方面，檢出磺胺甲基噁唑(Sulfamethoxazole)0.06 ppm、磺胺二甲基嘧啶(Sulfamethazine)0.03 ppm、磺胺一甲氧嘧啶(Sulfamonomethoxine)0.73 ppm，3款合計達到0.82 ppm，比規範殘留標準值0.1ppm要高。

另一項則是抗菌劑三甲氧芐氨嘧啶（Trimethoprim）遭檢出0.03 ppm，超過標準值的0.02 ppm。

食藥署指出，磺胺類藥物抗菌劑，常見副作用包含噁心、嘔吐、頭痛、頭暈、過敏反應等，三甲氧芐氨嘧啶通常與磺胺劑合用，以增強磺胺劑的抗菌作用，可能危害則包含噁心、嘔吐和過敏等。

食藥署表示，嘉義市政府依法已裁處業者新台幣3萬元整罰款，另呼籲食品業者對於販售之禽畜水產品，應保留進貨來源證明文件（例如發票、收據或憑證）至少5年，以利追溯來源。

食藥署也建議消費者，應避免購買來源不明的禽畜水產品，並優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好之商家，以保障消費權益。