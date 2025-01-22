省下180萬藥費！HER2乳癌雙標靶皮下注射納健保　1700名病友受益

▲健保署長石崇良（中）出席乳房醫學會「HER2乳癌雙標靶皮下針劑納健保給付」記者會，左為乳房醫學會理事長陳守棟，右為高醫大教授侯明鋒。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

45歲的婉柔（化名）9年前摸到右乳房上有個小硬塊，後續確認是乳癌的原位癌，為了兩個孩子她撐過兩次手術，沒想到3年前再次復發，且癌細胞已轉移到肝臟，所幸她加入HER2雙標靶皮下注射新劑型的臨床試驗，穩定用藥至今已2年。好消息是健保去年12月開始將這項藥物納入給付，預估受惠者可達1700人，每名患者有機會省下120多萬至180多萬元不等的藥費。

依最新111年癌症登記報告，乳癌依舊蟬聯女性癌症發生率第一名，新增個案數更一舉突破1萬7千人，成為新增數最多的第一名，幾乎與男女10大癌症冠軍的肺癌並駕齊驅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

乳房醫學會理事長陳守棟指出，目前針對HER2陽性乳癌，採用HER2標靶已經成為不可或缺的標準治療，隨著藥物進展，HER2雙標靶皮下注射將給藥時間大幅縮短，本來須注射2～3小時的給藥時間，縮短成僅剩5～8分鐘。

而以往這項治療需要自費，許多患者在經濟的考量下只能忍痛放棄，健保署自去年12月起已啟動健保給付，包括早期和轉移性病友都在開放之列，以早期18個療程計算，整體藥費超過120萬元，晚期18個月則是超過180萬元。

「HER2雙標靶在早期和晚期乳癌都扮演重要角色」高雄醫學大學教授侯明鋒強調，HER2雙標靶策略是指在同一療程中結合兩種不同的抗HER2藥物，對某些類型的早期乳癌來說，術前前導治療若使用HER2雙標靶，可提高達成病理完全緩解的可能性，也就是在術後病理切片上完全找不到癌細胞，此時術後再接續HER2雙標靶療程，就有機會將殘餘癌細胞趕盡殺絕，降低後續復發與死亡風險；針對晚期乳癌，HER2雙標靶則可幫助穩定病情、控制癌細胞，延長存活並改善生活品質。

▲健保署長石崇良談到癌症藥物新增納入健保狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

健保署長石崇良表示，為達到賴清德總統提出的健康台灣願景「2030年減少癌症死亡人數三分之一」，衛福部已經有好幾個政策在推動，除了擴大癌症篩檢之外，治療仍扮演重要角色，因為國際研究顯示，癌症治療對死亡率下降的貢獻度高達40%，所以台灣必須努力趕上國際的治療指引。

石崇良細數過去兩年癌症新藥新增項目和擴充給付，112年新增給付、擴充有19個藥物，投注預算43億，約五千多人受益；去年成長至新增28個藥物獲得給付，挹注145億，受益人數近1萬5千人，不論人數、預算、項目都是翻倍成長，乳癌去年就占六個，預算挹注50億，其中之一就是HER2雙標靶藥物。

石崇良也預告，今年2月1日健保新增給付HER2晚期轉移性乳癌的標靶藥，投入預算約5億元，預估嘉惠約1000多人，至此乳癌治療就與國際指引接軌得差不多，只剩下免疫治療，再看看能不能快點有好消息再向外界報告。