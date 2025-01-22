一口年菜3克鹽！營養師示警過年飲食「傷心」　6建議降風險

▲過年飲食高鹽，可能會增加心血管負擔，資料照。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪巧藍／台北報導

農曆新年團圓飯總是澎湃，營養師提醒，豐盛的年菜和頻繁的聚餐使得國人鹽分攝取量大幅增加，不僅威脅著慢性病患，也讓每個人的心血管健康面臨潛在危機。攝取過量的鹽將導致血壓急速升高，特別是高血壓、糖尿病或腎臟病患，發病風險更高，提出6項備餐飲食建議來降低危害。

美兆健康管理機構營養師賴慧芳指出，根據衛福部國健署資料，成人每日鈉攝取量不宜超過2400毫克（相當6公克食鹽），但實際攝取量往往超標。過量的鹽分攝取與心血管疾病風險密切相關。



賴慧芳表示，以「鹽」為基底調味，是許多年菜風味的靈魂，但它也成為健康的隱形殺手。常見年菜如滷肉、火鍋醬料、酸菜白肉鍋、佛跳牆類的熬製高湯，每道菜色的鹽量高達3到5克，幾乎已達成人每日攝取量上限；此外，傳統年節零嘴如瓜子、蜜餞、魷魚絲也屬於高鈉食品，都可能無形中增加身體負擔。

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賴慧芳示警，過年期間，許多人不知不覺攝取過多的鈉，將導致血壓急速升高，特別是高血壓、糖尿病或腎臟病患，發病風險更高。更進一步地，過多的鈉離子也會造成血管收縮，增加心臟負荷，容易誘發心肌梗塞或中風等急性疾病。想要低鹽但是又保持美味的過年飲食，賴慧芳提出6點建議：

1、自製健康調味料：運用檸檬汁、天然辛香料如蔥、薑、洋蔥、香菜等增添料理風味，減少用鹽量。

2、選擇低鈉食材：盡量選擇新鮮食材，避免加工食品，如醃製品、香腸、臘肉等。

3、清爽烹調方式：採取清蒸、燙煮、水油炒等烹調方法，避免油炸、燒烤及重鹹醬料。

4、避免高鈉湯底：改以昆布或大骨蔬菜清湯取代高脂、重鹽分的濃厚高湯。

5、控制用餐份量：餐餐八分飽，大魚大肉也不忘五蔬果。

6、多喝白喝水： 有意識地達成每日2000毫升飲水量，有益代謝多餘鈉離子。

賴慧芳也提醒，平日做好健康準備，才是保護心血管的關鍵。此外，定期健康檢查，了解自身健康狀況，更是預防重大疾病發生的有效方式。