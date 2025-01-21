醫示警「大腦毒藥」難戒！留意青少年偷吸電子煙10徵兆

▲董氏基金會提醒，電子煙仍屬違法，且會導致尼古丁成癮問題。（示意圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

近期網路社群推銷電子煙狀況有增無減，隨便搜尋就出現「台灣電子煙商店」、「蒸氣專賣店」等網站。董氏基金會、台灣全國媽媽護家護兒聯盟及國教行動聯盟提醒，家長可留意家中小孩偷偷使用電子煙的10個徵兆，才可預防孩子尼古丁甚至多重物質成癮。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，電子煙不只是尼古丁成癮問題，現更與毒品合流，根據WHO警告，青少年接觸電子煙後吸菸風險增加3倍，吸食大麻風險增加3.5倍，甚至可能成為多重物質濫用，現在更是電子煙與毒品合流，成為年輕人吸食依托咪酯、大麻、K他命等毒品的載具。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院家醫部醫師江建勰指出，電子煙是透過電子裝置加熱液體（煙油）產生氣霧供使用者吸入，其中含有尼古丁、丙二醇、丁二酮、重金屬與致癌物質。世界衛生組織（WHO）明確指出，電子煙會導致尼古丁成癮、肺部和心血管疾病等健康危害，同樣也有二手菸及三手菸。

江建勰說明，菸商以新技術製造更高濃度的尼古丁鹽並加入電子煙中，一個比指頭還小的煙彈，尼古丁含量甚至可抵40支至600支（2包至30包）的傳統紙菸，讓使用者更易上癮且更難戒除。他強調，尼古丁會影響兒童和青少年的大腦發育，還可能導致精神問題和學習困難，尼古丁就是「大腦毒藥」。

林清麗也提到，美國疾病控制與預防中心（CDC）最新資料指出，菸商已推出「智慧電子煙（Smart Vapes）」，不僅配備觸控螢幕及藍牙等高科技功能，竟然還內建遊戲及積分排名系統，明顯就是鎖定年輕人行銷推廣，家長們要特別注意孩子手上突然出現的電子設備，可能就是新興菸品。

家長及早發現，才可及早預防孩子尼古丁甚至多重物質成癮；政府更應依法行政，除取締違法販賣、廣告與使用，更要追溯源頭取締重罰。對此，美國北達科他州衛生局也提供以下10個徵兆，讓家長多加留意孩子可能有使用電子煙。

1.家裡、車上或孩子身上偶而出現無法解釋的甜味、水果味或以前沒有的味道。

2.孩子開始有頭痛、頭暈或噁心的反應。

3.孩子的情緒變化大、喜怒無常、經常感到焦慮或有無法克制的衝動行為。

4.家裡有來路不明的電池、充電器、USB隨身碟、奇特的小玩具或小文具如馬卡龍胖胖瓶、立可白、鋼筆、馬克筆等。

5.用過的煙彈或拋棄式的電子煙裝置。

6.類似插入式電玩的裝置。

7.電子煙容易夾雜在文具抽屜中，或床墊下及床頭櫃縫隙間。

8.學校課業或運動成績突然退步。

9.飲食習慣變得重口味，要求吃更辛辣的食物。

10.容易氣喘吁吁或覺得體力變差。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

