流感潛伏1恐怖併發症！醫警告：錯過黃金72小時「恐眼歪嘴斜」

▲醫師指出，有1併發症正悄悄潛伏卻很容易被忽略。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

流感季節「小心面癱奪走大家的笑容！」台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘示警，流感除了會發燒、喉嚨痛和全身無力，還有一種不太被注意到的併發症正悄悄潛伏，也就是「面癱」（Bell's Palsy）！他強調，面癱不是一個「等著自然好」的病，若錯過72小時內的黃金治療期，可能會留下面部不對稱、口眼無法協調等後遺症。

張家銘醫師昨（20日）在臉書粉專發文指出，面癱是顏面神經因急性炎症或腫脹受到壓迫，導致面部突然癱瘓的情況。不過這不僅僅是神經的事，還可能和基因易感性、病毒感染，以及免疫系統的過度反應息息相關。

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張家銘指出，面癱的症狀包括：微笑僵硬，臉一邊動不起來；閉眼困難，眼睛乾得像沙漠，甚至不停流淚；喝水漏到衣服上，口水控制不住。這個病雖然看起來可怕，但如果能在72小時的黃金時間內治療，大多數患者都能完全恢復！然而，拖延治療可能會導致恢復期延長，甚至留下後遺症。

此外，很多人覺得面癱是突發的，但張家銘提醒「其實不是！大家的身體早在發病前幾天，可能就發出了警報了」，例如：

1.臉不對勁：突然覺得一側臉麻麻的，刺刺的，或者像被東西壓住。

2.耳朵有問題：耳朵周圍隱隱作痛，聲音稍微大一點都覺得刺耳。

3.味道怪怪的：舌頭前半部分對甜味和鹹味變遲鈍，好像味覺開了靜音模式。

4.眼睛有狀況：眼睛乾到爆，或者相反，眼淚像水龍頭一樣停不下來。

5.最近生病了：剛得過流感、感冒，或者嘴巴邊冒出皰疹，這些都是面癱的潛在誘因。

張家銘還解釋流感為什麼會讓大家「笑不出來」？因為流感不僅僅是一場普通的病毒感染，它可能觸發大家的免疫系統過度反應，攻擊大家的顏面神經。研究發現，特定的基因型可能讓某些人更容易在病毒感染後出現神經炎症。此外，少數人在接種流感疫苗後，因為免疫系統的個體差異，也可能罹患面癱。但無論是哪種情況，只要早治療，就能有效防止後遺症的發生！

張家銘強調，千萬記住，面癱不是一個「等著自然好」的病！72小時內治療是黃金時間，越早開始治療，效果越好，錯過治療，大家可能會付出更多代價。他也推薦治療方法包括：

1.類固醇：快速減輕神經的發炎和腫脹，這是治療的第一步。

2.抗病毒藥物：如果面癱由病毒引起，抗病毒藥物可以提供額外的保護。

3.眼睛護理：眼睛閉不上時，一定要用人工淚液保濕，睡覺時戴眼罩，避免乾燥傷害。

張家銘提醒，雖多數面癱患者可在幾個月內自然恢復，但若錯過早期治療，不僅恢復期會變得漫長，還可能留下面部不對稱，笑容僵硬，看起來不自然；口眼無法協調，影響日常生活；心理壓力增大，對人際互動感到自卑等後遺症。因此，「一旦出現上述症狀，別拖延，早點就醫！早期使用類固醇治療，能顯著縮短恢復時間，避免長期後遺症。如果大家家中有面癱病史或其他免疫相關疾病，也可以進一步進行基因檢測，了解自己的風險。」

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