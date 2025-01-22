尿有泡泡「3招判斷蛋白尿」！醫：越嚴重＝腎功能退化速度越快

▲尿液中驚現泡泡，讓人擔心是不是腎臟壞掉了。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

上完廁所後，尿中有泡泡是很常見的現象，卻也不免擔心自己是不是「腎臟壞掉了」？腎臟科醫師洪永祥分享「3招」教你判斷，分別是泡沫細緻又綿密、黏答答散不開，以及合併水腫、腰痛及疲倦等異常症狀，一旦出現這些現象就得留意可能是蛋白尿。腎臟科醫師謝至同則示警，蛋白尿會加速腎臟病惡化，越嚴重者腎功能退化速度就越快。

洪永祥醫師在《健康晚點名》節目中指出，排尿後若泡泡有大有小，不需太過擔心，大部分情況下都不是蛋白尿；倘若泡泡細小綿密就像啤酒泡沫，就要特別小心。再來是上完廁所後可觀察泡泡持續的時間，一般人若是水喝太少，泡泡維持5～10分鐘就會消失不見，如果泡泡呈現黏稠狀態，沖水後仍附著於馬桶壁上，也須提高警覺。

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最後則是留意是否有合併症狀，洪永祥說，當尿液有泡泡且伴隨腳水腫、腰痛或是異常疲累等跡象，也是警訊。

▲當尿柱衝擊到水面，因物理現象會產生暫時性的泡沫，正常在10～20秒內慢慢消失。（示意圖／記者周亭瑋攝）

臺北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同曾指出，在正常情況下，尿液中只會有極少量的蛋白質，如果尿液中的蛋白質異常增加，就容易讓小便產生泡泡，也就是所謂的「蛋白尿」。

謝至同指出，評估腎臟功能好壞的方法最直接就是抽血檢查，看血中肌酐酸與腎絲球過濾率的數值，但除了抽血以外，尿蛋白的多寡也是用來判斷腎臟功能的重要數據，即使抽血腎功能正常，但驗尿發現有蛋白尿，仍代表有腎臟病，且蛋白尿也會加速腎臟病惡化，蛋白尿越嚴重的人腎功能退化的速度就越快，未來需要洗腎的可能性也會增加。

謝至同提醒，腎臟病的前期絕大部分的病人是不會有症狀的，往往要到慢性腎臟病第四期、第五期，甚至到了需要洗腎時才開始出現疲勞、水腫、貧血等症狀，建議民眾要定期接受健檢，只要簡單的抽血和驗尿，即可明確知道自己有沒有腎臟病；另外如果發現有泡泡尿、水腫等腎臟病相關症狀，更要及早就醫檢查，以免錯過治療黃金期。

▲醫師示警，腎臟病前期絕大部分的患者是沒有症狀的。（示意圖／本報資料照）

泌尿科醫師李致樵說，很多人會因為尿尿出現泡泡，特地到門診就診。不過，他強調，尿尿有泡泡大部分是正常的，少部分才是有問題的，無論性別，只要小便到馬桶裡，因為排尿水柱衝擊到水面，本來就容易因物理現象產生暫時性的泡沫，而正常來說，泡沫會在10～20秒內慢慢散開消失。

李致樵提醒，假設泡沫超過1分鐘以上未散，建議到泌尿科或腎臟科驗尿檢查，確認尿液裡是否有尿蛋白或糖分過量的狀況。然而，還是有不少人因為產生的泡沫比平常多或範圍較大，甚至過了好幾十秒都沒有消散，而開始擔心自己的泌尿系統是不是有問題。