過年仍處呼吸道傳染病流行期！北市開設886診次防疫門診

▲北市過年期間時段開設886診次防疫門診。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

農曆春節連假期間仍為流感及COVID-19等呼吸道傳染病流行期，台北市衛生局表示，為避免呼吸道疾病患者均至大醫院就醫造成急診壅塞，且增加交叉感染之風險，台北市19家急救責任醫院及117家診所自小年夜至大年初五期間，分時段開設886診次防疫門診。

台北市衛生局疾管科科長張惠美指出，防疫門診均有提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務，另14間社區藥局提供COVID-19口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務，而春節期間以初一、初二（1月29–30日）開診數較少，初四（2月1日）起各醫院門診逐步恢復正常服務量。

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張惠美進一步提到，如民眾有類流感症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等症狀，可先使用新冠家用快篩檢測，並於就醫時告知醫師快篩結果，65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者及孕婦等高風險族群，若檢測結果為陽性，要儘速洽防疫門診就醫評估，以及時取得COVID-19口服抗病毒藥物治療。

若有類流感症狀，且家人、同事或同班同學有類流感症狀者，可經醫師評估後開立流感抗病毒藥劑治療，若出現需緊急就醫症狀，如呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、意識改變等危險徵兆，要儘速撥打119就醫，並配合醫師指示用藥。

由於過年有不少人會出國，張惠美提醒，出國前應備妥簡易醫療用品、慢性病及常備藥物，建議未接種新冠JN.1及流感疫苗者於接種疫苗後再出國，公費流感疫苗已開放出生6個月以上民眾全民接種，新冠莫德納及Novavax JN.1疫苗提供12歲以上民眾接種，符合接種資格民眾可併同接種，並於返國後自我健康監測14天。