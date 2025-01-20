過年收到「這款禮盒」　醫：直接轉送！

▲餅乾、甜點是最常見的禮盒，但專家認為容易增加身體負擔，不宜多吃。（圖／資料照／CTWANT提供）

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農曆年即將來臨，拜年當然少不了禮盒，不僅要準備送禮，更是年假期間吃吃喝喝的重要主角，根據網路聲浪調查，糖果餅乾禮盒高居最受歡迎第一名，但專家認為多數都加了添加物來延長效期，而且高油高糖對身體負擔相當大，直言「建議不要打開，直接轉送別人比較好！」

鄒瑋倫中醫師表示，最近收到很多糖果餅乾禮盒，仔細查看保存期限都是到2025年2月10日，也就是一直到過年後都可以吃。「你有想過嗎？它的保存期限為什麼可以那麼長？」

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鄒瑋倫認為，想要讓保存期限變長，勢必要放一些添加物，再加上這些餅乾糖果都含有高糖、高油，過年期間如果吃太多，真的對身體負擔很大。「相較之下，其實中式糕點還稍微好一點，你仔細看它們的效期，通常比西式甜點餅乾短一些，不耐久放反而比較健康。」

鄒瑋倫表示，如果收到西式甜點禮盒，如果確定自己不會多吃，那就不要打開。「很多人都會有吃一個嘗嘗味道的心態，但這樣禮盒就不能轉送別人，最後可能全都吃下肚，或是放到過期浪費，所以不如直接轉送他人，既能省荷包、又不會傷健康。」

▲專家認為果乾禮盒頗具新意，但由於含有過多糖分，很容易增加身體負擔，建議品嘗要有所節制。（圖／CTWANT提供）

營養師程涵宇建議過年期間若吃了很多零食禮盒，正餐的澱粉量就要減少，例如飯、麵、蘿蔔糕等都要減量，最後先吃正餐、再吃零食，才不會一下子吃過頭，同時最好都在白天吃，比較不會累積脂肪在身上。

程涵宇也分享今年收到的特別禮盒。「特級初榨橄欖油、巴薩米克醋對我這種經常下廚的人來說，實在是很棒的禮物！」程涵宇說，特級初榨橄欖油含有豐富的單元不飽和脂肪酸和天然抗氧化物質，煎煮炒炸都適合，過年直接用來煮菜非常棒。

「巴薩米克醋也含有豐富的多酚，同時能促進胃液分泌，特別適合在過年期間大魚大肉後幫助消化。」程涵宇說，研究發現醋（包括巴薩米克醋）能夠減少餐後血糖的波動。這是因為醋中的醋酸成分有助於減少碳水化合物的吸收，對於糖尿病患者或有糖尿病風險的人來說，適量食用巴薩米克醋是有幫助的。

鄒瑋倫也分享今年的「收穫」，「因為我已經吃膩糖果餅乾，所以收到果乾就很有新鮮感，不過果乾太甜對身體負擔太大，所以金針、香菇、海鮮乾貨相對比較好，或是五穀雜糧例如關山米（每包一杯裝），或是酪梨油、亞麻仁油、苦茶油等。」無論任何禮盒，鄒瑋倫覺得不過量就好，畢竟過年開心最重要。

▲營養師程涵宇建議過年若吃了很多零嘴禮盒，正餐就要減少澱粉的攝取量，以免過年後胖了一圈。（圖／程涵宇提供）

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