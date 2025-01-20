過年最夯8大禮盒　這款天天吃也OK

▲年味愈來愈濃，許多人逛年貨大街的時候，也順便採買過年禮盒、伴手禮。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆年即將來臨，拜年當然少不了準備禮盒，根據網路聲量最新統計，8大討論度最高的年節伴手禮盒分別是糖果餅乾、水果、飲料茶葉、蛋糕甜點、水產海鮮、中式糕點、堅果、酒品。本刊特別邀請中西醫、營養師共同海評這些禮盒，最後發現水果禮盒最受青睞，專家們多數認為其不易出錯，而且含有酵素，過年天天吃最適合。

《OpView社群口碑資料庫》從2024年1月1日起追蹤各大社群媒體、討論區、新聞、部落格、Podcast，關於「年節伴手禮盒」話題的網路聲量表現，排除掉抽獎文等活動，統計至2025年1月1日，最終整理出網友熱議的8大年節伴手禮盒。

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其中餅乾糖果禮盒因價格實惠、輕便易攜，成為送禮首選；水果禮盒安全不出錯成為亞軍；排名第三是飲料茶葉，方便保存是其優點。

「台灣水果品質佳又好吃，尤其過年過節常吃大魚大肉，更需要水果中的酵素、膳食纖維幫助消化，維生素及礦物質幫助代謝。」營養師程涵宇表示，水果禮盒是自己平時過年經常準備的禮盒，建議選擇當季水果，比較不會有發霉、不新鮮的問題。

例如釋迦、柑橘、草莓含有豐富的維生素C，有助人體的膠原蛋白以及神經遞質的合成，可幫助代謝、促進植物性非血紅素鐵的吸收，有助紅血球的生成與氧氣的運輸。櫻桃、哈密瓜則含有高鉀，能維持細胞功能與液體平衡，也有助於代謝。「不過，收禮者的喜好當然最重要。」程涵宇說。

▲水果禮盒最受專家們的青睞，認為既健康又天然，而且送禮時不失面子。（圖／王樣水果提供）

中國醫藥大學新竹附設醫院副院長、心臟內科醫師劉俊廷也選擇水果禮盒。「水果天然、美味又健康，還可以寓意吉祥，例如蘋果代表平安、橘子代表吉祥等。」

如果能親自送禮，水果禮盒絕對是劉俊廷的第一選擇。「但水果的缺點是要注意外觀、品質、時效、保存、運送，所以若不能親自挑選、贈送，就會有失禮的風險，所以如果必須一次採購多量，分送時間不定，我會考慮飲料茶葉，或酒品禮盒，比較方便保存。」

顧家醫療診所總院長、泌尿科醫師顧芳瑜同樣最常準備水果禮盒，因為大眾的接受度高，不過如果是準備給長輩的時候會特別注意，如果長輩有糖尿病，就會避開含糖量較高的水果（像是葡萄、柑橘類水果），以免醣類攝取過多。

程涵宇建議送禮前先查看禮盒外觀，選擇新鮮表面光滑、無明顯瑕疵或損傷的水果。避免選擇有黑斑、皺縮或過熟的水果，如果注重健康養生，不妨試試選擇有機水果，有機水果通常不使用化學肥料和農藥，對健康更有保障，對於注重健康的收禮者來說，也是一個很好的選擇。

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