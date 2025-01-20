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好多人飛日韓玩　醫揭「一件事很奇怪」

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國人出國首選日本，而今年櫻花季即將登場。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

除了台灣流感疫情上升，日本、南韓流感疫情也是大爆發。小兒科醫師王韋力分享，他觀察到的一個奇怪現象。

王韋力在臉書說，最近有很多朋友都準備去日本、韓國玩，他都告誡對方「記得要先打流感疫苗」，但有件讓他覺得很奇怪的一件事，要去日本的朋友都願意主動施打；不過，要去韓國的朋友都說，「不用啦，我又不是去日本～」

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王韋力指出，原來聽說之前新聞只報導日本流感很嚴重，然後他也看到「南韓流感疫情全國爆發」的新聞了；其實最近看門診，流感病人就已經明顯增加，今年春節期間請大家千萬要注意，不然今年台灣流感疫情可能也會很嚴重。

疾管署表示，國內7日至13日新增49例流感併發重症病例，另增10例死亡，且該周類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢，處於流行期。

疾管署呼籲，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，民眾在參加新年尾牙聚會之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況；65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，一同健康平安過好年。

開飯囉！Dior進去拿「大碗盆」　主人笑噴：確定吃得完嗎？XD

關鍵字： 日本 南韓 王韋力 流感

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