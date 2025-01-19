麻疹傳染力強！醫示警皮膚出疹「7天以上」才能看牙

▲醫師提醒，若染麻疹，建議至少延後7天以上再看牙。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期麻疹疫情流行，不少接受牙齒治療的民眾憂心是否能繼續療程。牙醫師指出，感染麻疹後，要在皮膚紅疹出現至少7天後才看牙，以降低傳播風險。

台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，麻疹是一種由病毒引起的疾病，透過接觸、飛沫及空氣傳播，傳染性極強，根據美國CDC的資料，感染者在皮膚紅疹出現前7天至後7天具傳染性，尤其皮膚紅疹出現時最為強烈，典型症狀包括輕微發燒、倦怠、出疹、淋巴結腫大等，約一半的感染者不會出現明顯皮膚出疹，容易造成隱性傳播。

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張添皓醫師指出，感染麻疹的患者，建議皮膚紅疹出現後，至少延後7天以上看牙，且需經醫師評估後，再進行牙科治療，這段時間是傳染性高峰期，避免至診所就診，以保障其他患者與醫療人員的安全，若遇到急症問題，例如牙外傷或牙膿包，建議先電話聯繫牙醫診所，詢問適當建議方式，切勿直接前往。

張添皓醫師提醒，預防麻疹的關鍵在於戴口罩、勤洗手，並避免到人多擁擠的地方，同時日常口腔清潔不能馬虎，每日至少刷牙2次、使用牙線或牙間刷，並選擇含氟>1000ppm牙膏和不含酒精的漱口水，維持良好的口腔健康。