專家解析「MBTI性格」影響健康　2類人易壓力失眠！

▲醫師提醒，內向型（I）與判斷型（J）更容易因壓力失眠。（圖／翻攝自16personalities.com）

記者趙于婷／台北報導

「MBTI性格測驗」是年輕族群的熱門話題，從內向型（I）與外向型（E），到判斷型（J）與隨性型（P），MBTI的16種性格分類，除了在交友中被廣泛運用外，近年來也引發了人們對壓力來源與健康影響的探討。身心科醫師表示，其中內向型（I）與判斷型（J）的患者更容易因壓力失眠，導致注意力不集中和疲勞感。

身心科專家洪櫻娟醫師指出，MBTI是一個有趣且實用的工具，可幫助了解性格如何影響壓力管理，例如內向型（I）的人在面對長時間的社交活動時，通常會感到精力耗竭，外向型（E）則容易在缺乏互動和活動時感受到孤立壓力。

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而判斷型（J）的患者在計畫被打亂時容易感到焦慮，隨性型（P）則可能在緊迫的期限中感到無助。值得注意的是，這些特質不僅影響情緒，也對健康問題，尤其是睡眠困擾，產生顯著影響。

洪櫻娟進一步指出，壓力對身心的長期影響不可忽視，特別是現在社會大多長期處於高壓狀態，不僅會干擾情緒穩定，還可能導致連鎖反應，例如失眠問題，進一步破壞日常生活功能；根據臨床觀察，內向型（I）與判斷型（J）的患者更容易因壓力失眠，導致注意力不集中和疲勞感。

洪櫻娟提醒，日常要建立規律的睡眠習慣、使用冥想和深呼吸等放鬆技巧，是舒緩壓力失眠的有效方式，另外，腸道健康是壓力管理的「第二大腦」，腸道菌群的平衡不僅影響消化系統，還直接參與情緒穩定與壓力反應，因此建議日常飲食中加入高纖維食物如蔬菜、水果和全穀類，搭配專利益生菌，能多方面促進腸道健康與情緒管理。