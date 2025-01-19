ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

專家解析「MBTI性格」影響健康　2類人易壓力失眠！

▲▼MBTI-NF型外交官人格。（圖／翻攝自16personalities.com）

▲醫師提醒，內向型（I）與判斷型（J）更容易因壓力失眠。（圖／翻攝自16personalities.com）

記者趙于婷／台北報導

「MBTI性格測驗」是年輕族群的熱門話題，從內向型（I）與外向型（E），到判斷型（J）與隨性型（P），MBTI的16種性格分類，除了在交友中被廣泛運用外，近年來也引發了人們對壓力來源與健康影響的探討。身心科醫師表示，其中內向型（I）與判斷型（J）的患者更容易因壓力失眠，導致注意力不集中和疲勞感。

身心科專家洪櫻娟醫師指出，MBTI是一個有趣且實用的工具，可幫助了解性格如何影響壓力管理，例如內向型（I）的人在面對長時間的社交活動時，通常會感到精力耗竭，外向型（E）則容易在缺乏互動和活動時感受到孤立壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而判斷型（J）的患者在計畫被打亂時容易感到焦慮，隨性型（P）則可能在緊迫的期限中感到無助。值得注意的是，這些特質不僅影響情緒，也對健康問題，尤其是睡眠困擾，產生顯著影響。

洪櫻娟進一步指出，壓力對身心的長期影響不可忽視，特別是現在社會大多長期處於高壓狀態，不僅會干擾情緒穩定，還可能導致連鎖反應，例如失眠問題，進一步破壞日常生活功能；根據臨床觀察，內向型（I）與判斷型（J）的患者更容易因壓力失眠，導致注意力不集中和疲勞感。

洪櫻娟提醒，日常要建立規律的睡眠習慣、使用冥想和深呼吸等放鬆技巧，是舒緩壓力失眠的有效方式，另外，腸道健康是壓力管理的「第二大腦」，腸道菌群的平衡不僅影響消化系統，還直接參與情緒穩定與壓力反應，因此建議日常飲食中加入高纖維食物如蔬菜、水果和全穀類，搭配專利益生菌，能多方面促進腸道健康與情緒管理。

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

關鍵字： MBIT 性格測驗 心理測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

專家解析「MBTI性格」影響健康　2類人易壓力失眠！

咖啡「喝對時間」最護心！研究：死於心血管疾病可能性降31%

色彩占卜／2025年如何「升級」？選圖案看最適合你的成長路徑

40多歲工程師3餐吃「1款便當」罹大腸癌3期！醫曝致命關鍵

用力大便30分鐘！他驚見「馬桶全血」不理　醫一照搖頭了

過年打牌、玩桌遊！久坐引發痠痛麻危機　復健醫教3動作可舒緩

增強體力、提升免疫力！中醫推「4種天然花草」養生

男染世上最致命疾病！睾丸腫到15cm「滲薯泥狀白膿」　醫：壞死了

快訊／高雄檢出首例麻疹！女越南回國趴走4縣市足跡曝　匡列160人

確診最高領3千！高雄防堵登革熱祭4大獎勵　機場篩檢也能拿500

讀者迴響

回到最上面