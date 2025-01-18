增強體力、提升免疫力！中醫推「4種天然花草」養生

▲中醫推4種天然花草茶幫助提升免疫力。（圖／達志／示意圖）

文／食力

近期麻疹疫情升溫，您是否準備好保護自己和家人了呢？中藥花草如何能幫助大家？麻疹具有極高的傳染性，一名患者可傳染給約20人，且在出疹前後4天內就有傳染力，但出疹前的症狀往往被忽略。

此外，麻疹患者的空氣微粒可在空氣中停留長達2小時，即使患者已經離開房間，若未佩戴N95口罩，仍有很高的感染風險，這些挑戰讓免疫力成為我們對抗疫情的最重要防線，而中藥花草只要經過正確的辨證論治、就能達到最好的健康效果。

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中醫觀點：體內正氣強盛，即是提升免疫力的關鍵

《黃帝內經》有云：「正氣存內，邪不可干。」健康的基礎在於體內的正氣強盛，這是抵禦外界病邪的根本。尤其在疫情高峰期，保持氣血充盈、經絡通暢是提升免疫力的核心。

阿利博士行醫30年來，我發現提升免疫力的關鍵在於全方位的調理。飲食、作息和情緒管理缺一不可，再配合適合不同體質的中藥與花草茶，才能真正建立穩固的健康屏障。

4種天然花草幫助增強體力、提升免疫力

粉光參、黃耆、熟地、金銀花等4款花草，是我臨床上經常推薦的提升免疫力花草，這些藥材能針對不同體質靈活搭配，幫助患者增強體力與抵抗力。

1、粉光參：補氣養陰、增強體力

粉光參能調節免疫功能，適合壓力大或病後疲勞的體虛狀況。

適用症狀：疲倦乏力、口乾舌燥、病後體虛。

推薦體質：氣陰兩虛體質，經常感到身體虛弱、易感疲勞者。

推薦搭配：

（1）枸杞：增強滋補效果。

（2）麥冬：養陰生津，緩解口乾舌燥。

選購建議：挑選表面光滑、無裂紋且帶有自然清香的粉光參，避免有霉斑或氣味異常的產品。

沖泡建議：粉光參5克、枸杞5克、麥冬3克，熱水沖泡15分鐘。

2、黃耆：補氣固表、提升免疫力

黃耆以補氣見長，特別適合氣虛容易疲倦或易感冒的人。

適用症狀：容易疲倦、四肢無力、面色蒼白。

推薦體質：氣虛體質，特別是經常感到疲乏、免疫力低下者。

推薦搭配：

（1）紅棗：補中益氣。

（2）枸杞：養肝明目，增強免疫功能。

選購建議：選擇色澤金黃、質地緊實且無裂紋的黃耆，避免有蟲蛀或受潮的情況。

沖泡建議：黃耆10克、紅棗5顆、枸杞5克，煮沸15分鐘後飲用。

3、熟地：滋陰補血、增強體力

熟地是一種滋陰補血的重要藥材，適合因陰血不足引起的疲倦乏力或面色蒼白者。

適用症狀：面色蒼白、頭暈目眩、腰膝酸軟。

推薦體質：血虛體質，特別是有貧血傾向或經常感到頭暈乏力的人。

推薦搭配：

（1）枸杞：補血養肝，與熟地搭配可增強滋補效果。

（2）當歸：活血補血，幫助改善血虛引起的不適。

選購建議：選擇表面烏黑光亮、質地柔軟且帶有自然香氣的熟地，避免有異味或質地過於乾硬的產品。

沖泡建議：熟地10克、枸杞5克、當歸3克，熱水沖泡15分鐘或燉煮30分鐘飲用。

4、麥門冬：養陰生津、緩解疲勞

麥門冬是一種養陰生津的重要藥材，特別適合用於緩解口乾舌燥及因陰虛引起的疲勞感。

適用症狀：口乾舌燥、乾咳、身體乏力。

推薦體質：陰虛體質，尤其是長期熬夜、壓力大導致的陰虛狀況。

推薦搭配：

（1）枸杞：滋陰補肝，與麥門冬搭配可增強滋潤效果。

（2）粉光參：補氣養陰，進一步提升身體抵抗力。

選購建議：挑選顆粒飽滿、色澤淡黃且無異味的麥門冬，避免發霉或有雜質的產品。

沖泡建議：麥門冬5克、枸杞5克、粉光參3克，熱水沖泡15分鐘即可飲用。

中醫調理案例分享：流感後的免疫力修復

以下、阿利博士分享2個案例，讓大家了解如何利用花草調理幫助身體恢復健康。不過，每個人體質和需求都不同，生病時仍然建議尋求專業醫師的診療，以確保獲得最適合的治療方案。

案例一：中年女性改善流感引發的疲倦與虛弱

一名50歲女性患者，流感感染後長期感到極度疲憊，並出現反覆的咳嗽。她屬於氣虛體質，平時免疫力較低。我為她開立以黃耆、紅棗、枸杞為基礎的補氣茶飲，並建議加入粉光參進行調理。5天後，她的精神明顯改善，2周後完全恢復體力，咳嗽也完全停止。

案例二：兒童流感後的免疫修復

一名6歲男孩，感染流感後食慾不振且出現夜間盜汗。他的父母表示孩子免疫力低下，容易反覆感冒。我針對他的血虛兼陰虛體質，建議使用熟地、枸杞與當歸煮成的滋補湯飲，每天服用一次，並調整飲食以增加清淡且富含營養的食物。經過1個月的調理，男孩的精神與食慾明顯改善，夜間盜汗也完全消失。

平衡免疫 穩健應對疫情

我當醫生30年、從SARS到治療新冠肺炎清冠中藥，中藥的確擅長跟病毒作戰，健康是一場長期戰，麻疹疫情提醒我們免疫力的重要性。透過中醫調理和個人化方案，我們能更好地保護自己和家人。然而，花草療法雖然溫和，但每個人體質不同，對於身體和疾病有疑慮時，請務必尋求專業醫師的建議。希望阿利博士這些建議能幫助您提升健康防禦力，共同度過這段挑戰時期。

你應該要知道的食事

麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，出疹前的症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，然而卻容易被忽視。因此為保護自己和家人健康，推薦4種天然花草的飲用搭配，不僅提升免疫力，更可增強體力。

本文由food NEXT【高傳染性麻疹疫情不可忽視！用4種天然花草茶構築身體免疫力防線！】授權提供