過年遇流感高峰！疾管署：春節加開逾千「特別門診」

▲疾管署春節傳染病特別門診。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

近期國內流感疫情上升，已進入流行期。疾管署今表示，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，規劃開設約1,230診次，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病；另外目前全國公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，還沒接種的民眾要快去接種。

根據疾管署統計，近四週合約實驗室監測顯示，社區流行流感病毒以A型H1N1為主，近期流感併發重症病例數明顯上升，本流感季（2024/10/1起）累積重症個案年齡層以65歲以上長者為多（占約6成），重症及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

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另國內外新冠疫情仍持續，威脅不容忽視，新冠併發重症均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10/1起通報確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。因此呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

另外，自今年1/1起公費流感疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種民眾接種直至疫苗用罄止，至1/15已接種約39萬人，為去年同期4.2倍；新冠JN.1疫苗截至1/15已累計接種約188萬人次，為去年同期1.9倍。

目前全國公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，新冠JN.1疫苗亦有Moderna及Novavax兩種不同製程疫苗；因疫苗接種後約需2週後才會產生抗體，尚未接種流感或新冠疫苗的民眾，尤其長者、幼兒、慢性病患等高風險對象，請儘速接種疫苗，以獲得足夠保護力。

而在春節就醫方面，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。依衛生局1/13回報結果，配合開設特別門診醫院共計157家，規劃開設約1,230診次（1/29(初一)：393診次、1/30(初二)：406診次、1/31(初三)：431診次），高於往年開設診次，特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網【春節傳染病特別門診專區】。

疾管署呼籲，春節期間可能出現低溫，民眾注意保暖及留意自身健康狀況，初一至初三期間有就醫需求者，可多加利用傳染病特別門診，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，要落實戴口罩及生病在家休息等措施，同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。