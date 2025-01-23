咖啡「最佳飲用時間」曝！　研究：有效降低死亡風險

▲早晨時段喝咖啡，能更有效地降低死亡風險。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

寒冬早晨來杯熱呼呼的咖啡，暫時療癒忙碌都市人的身心，但想從中獲得最大的健康好處，喝對時間很重要！腎臟科醫師王介立引述研究發現，將咖啡集中在早晨（早上4點～11點59分）時飲用，可能比全天分散喝，更能有效降低心血管與全因死亡風險。

王介立醫師在粉專指出，過去許多研究都集中在「咖啡攝取量（如每天幾杯）」與心血管疾病、糖尿病或死亡風險的關係。其中不少結果顯示，中度飲用咖啡，一天約喝2～3杯與較低的心血管疾病和全因死亡風險有關。然而，這些研究並沒有進一步分析「一天中何時喝咖啡」對健康之影響。

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王介立接著分享一項由美國杜蘭大學所做的研究，跳脫僅看攝取總量的框架，針對「咖啡飲用時間」對死亡風險的影響，探討飲用時間是否會修飾咖啡總攝取量與死亡間的關係。該研究使用NHANES資料，為美國具代表性健康與營養調查，共納入4萬725名18歲以上成人，並排除懷孕、熱量回報過高或過低，及被診斷為心血管疾病或癌症者，分析時段為1999～2018年、追蹤至2019年底，觀察參與者中位數近10年的死亡狀況。

▲不少研究發現，一天喝2～3杯咖啡與較低的心血管疾病和全因死亡風險有關。（示意圖／視覺中國）

王介立表示，為了確認「群集分析」出來的咖啡飲用時間模式是否具穩定性，研究人員也從其他兩個子研究收集7天飲食日記資料，進一步外部驗證。依據1天24小時，將咖啡攝取時間分成：早晨（4點～11點59分）、下午（12點～16點59分）以及晚上（17點～隔日3點59分）。

並透過「二步驟群集分析」自動辨識出「咖啡飲用時間分布」最明顯且最穩定的分群，其中36%為早晨型，下午與晚上幾乎不喝；16%為全天型，從早到晚都有喝咖啡的習慣；以及48%不喝咖啡，作為對照組。

王介立說，研究結果顯示，與不喝咖啡者相比，早晨型的全因死亡風險與心血管疾病死亡風險大幅降低，但癌症死亡在統計上未達顯著降低。而全天型與不喝咖啡者相比，全因死亡和心血管死亡上皆未出現統計上顯著地降低風險，無法確認存在保護效果，癌症死亡也沒有顯著關聯。

此外，研究也另針對咖啡飲用量（0～1杯、1～2杯、2～3杯、3杯以上）和早晨型／全天型進行交互作用分析。王介立分享結果，早晨型即使喝3杯以上，依然和較低的全因死亡與心血管死亡風險有關；全天型則喝各種杯數都無顯著的保護效果。

▲早上至中午前飲用咖啡，較不易影響睡眠。（示意圖／視覺中國）

研究推測可能與3機制有關：

1.生理節律與睡眠

咖啡含咖啡因，下午或晚上喝可能會打亂睡眠與內在生理時鐘，進而削弱咖啡本身可能帶來的益處。早晨喝咖啡則與自然的睡醒作息較吻合，或許比較不會干擾夜間的褪黑激素分泌。

2.抗發炎、代謝效應

咖啡富含多種生物活性物質（如多酚），能帶來抗氧化、抗發炎效果。早晨為一些發炎標記物較高的時段，若此時透過咖啡成分的抗發炎作用，可能對心血管代謝更有幫助。

3.生活習慣的標記

不排除早晨型咖啡使用者整體生活型態較健康，例如早起運動、均衡飲食、晚間規律就寢等。雖然研究已試著校正多種混雜因子（年齡、BMI、抽菸、飲食分數、睡眠時數等），但仍可能有殘餘混雜（例如是否輪班、起床時間等）。

王介立強調，此為觀察性研究，無法得出「早上喝咖啡壽命更長」的直接因果結論，只能說有關連性和統計上顯著結果。然而，在已知咖啡具保護作用且對身體安全性良好的前提下，該研究提供值得思考的生活方式建議，若想追求咖啡的健康效益，盡量在早晨喝完，下午或晚上少量或不喝。

王介立也給予建議，若平時習慣每天喝1～3杯咖啡的人，可考慮在上午至中午前飲用，以免影響睡眠；若必須在下午或晚上工作、需要提神者，也要留意個人對咖啡因的敏感度及是否會失眠，若長期影響睡眠，恐不利於心臟及全身健康。