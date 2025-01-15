他尾牙、聚餐不斷「反覆腹痛、腹脹」　檢查驚見大腸憩室炎上身

▲書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初。（圖／書田診所提供）

記者洪巧藍／台北報導

近來尾牙、聚餐機會大增！醫師示警當心大腸憩室炎風險增加。一名60多歲男性，平時飲食就較少吃蔬菜水果，常常便秘，這陣子突然反覆腹痛、腹脹症狀而就醫，檢查發現憩室發炎，詢問得知他因為快過年了聚餐次數增多，飲食油膩釀禍，如果沒有及早治療，嚴重恐引發腸穿孔、腹膜炎等併發症，還可能危及生命。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，大腸憩室是由於腸道中的壓力過大，大腸的腸壁向外膨出形成囊狀突起物，是大腸鏡常見的發現，60歲以上可能有50%的人有大腸憩室。經常便秘者、腸道蠕動異常、纖維攝取量少、久坐、BMI過高、有吸菸習慣等，都是憩室的好發族群。

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「憩室發炎別輕忽！」康本初提到，有大腸憩室者不一定會有明顯症狀，但當腸道的壓力增加，憩室中卡有糞便，或是飲食習慣短時間大幅改變，就可能引起大腸憩室炎，而引起腹痛、壓痛、便秘、腹瀉、腹脹、發燒、發冷、噁心、嘔吐等症狀，其中以腹痛為最常見之症狀，疼痛位置通常直接和大腸憩室發炎位置相關，未及早治療可能會引發腸道出血、潰瘍、穿孔、腹膜炎等併發症，不可不慎。

治療方面，發現有憩室後，應避免便秘的發生，減低糞石卡在憩室中的機率，並且避免油膩的飲食，降低發炎機率。一旦發炎，症狀較輕者，通常以抗生素治療，並配合清淡飲食數日；但症狀嚴重、憩室反覆發炎或是已有併發症者，就可能需要住院甚至手術。

康本初提醒，農曆年前，尾牙聚餐活動多，年節期間飲食也較易放縱，不少人飲食會偏重大魚大肉，較少纖維食物攝取，又可能缺乏運動，導致便秘情形，都會使大腸憩室炎的風險增加。自知已有大腸憩室者應更當留意，一旦發生大腸憩室炎，不但新年假期可能泡湯，甚至可能危及生命，不可輕忽。