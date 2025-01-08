天冷就頭痛可吃止痛藥緩解嗎？　專家解答每月使用次數

▲頭痛是很多人生活中的困擾。（示意圖／xFrame）

文／常春月刊

每當冬天氣溫驟降時，頭痛就像腦中的小鼓手打著節拍，對許多人的生活造成困擾。那麼，這種情況下可以服用止痛藥嗎？

天氣與頭痛的關聯？

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「藥博士 正藥說」指出，目前還沒有明確的證據顯示天氣與頭痛的關係，但有研究認為氣壓或氣溫的變化會增加頭痛發生。這可能與血流改變和神經刺激有關。氣溫驟降會導致血管收縮，腦部血液供應減少，引發缺氧和刺激三叉神經，進而導致頭痛。此外，冷風也會讓肩膀和脖子的肌肉緊繃，加重頭痛。

止痛藥是個好選擇嗎？

頭痛時可以服用止痛藥，但需謹慎。止痛藥能緩解疼痛，讓你短時間內恢復正常生活，但每月使用止痛藥的次數不應超過9天。如果頭痛頻率高於每月15天，應尋求醫師協助。過度依賴止痛藥可能導致「藥物依賴性頭痛」，需要更頻繁且更高劑量的止痛藥才能控制，還可能引起胃潰瘍或腎損傷。

如何預防頭痛？

如果你發現天氣變冷時容易頭痛，先試試以下方法，或許不用吃藥也能讓頭痛好轉：

1、保持頭部溫暖：出門時戴帽子、圍巾，保護頭部和脖子免受冷風侵襲。

2、熱敷：用熱水袋敷在脖子或肩膀上，放鬆緊繃的肌肉，促進血液循環。

3、喝熱水：適量喝些溫暖的飲料，幫助身體保暖並放鬆神經。

4、適度運動：簡單伸展運動可減少肩頸僵硬感，促進血液循環。

此外，如果經常頭痛，可以使用「頭痛日記」記錄發作頻率、嚴重程度和可能的誘發因素，以便找出誘因並預防下次發作。

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