初期無明顯症狀！　國健署列「13種癌症」徵兆當心了

▲乳房硬塊、分泌物都是癌症徵兆，要盡快就醫。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部日前公布最新「111年癌症登記報告」，國人罹癌人數增加，由於癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，國健署也列出「13種癌症」徵兆，政府目前也提供5項免費癌症篩檢服務，建議符合條件的國人應積極參加篩檢，及早發現、及早治療。

根據國健署最新「111年癌症登記報告」統計，新發生癌症人數為13萬293人，較110年增加8,531人，在年齡方面，部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（64歲）早的癌別，口腔癌為59歲、子宮體癌為56歲、乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

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為及早發現初期癌症，目前政府提供5種癌症公費篩檢。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，依WHO及實證醫學證明，5項癌症篩檢包括子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層檢查，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。

國健署也進一步列出以下13種癌症異常症狀，林莉茹提醒，由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，若有常見癌症的異常症狀，務必就醫並遵循醫師指示，才能及早阻斷已經發生變異的細胞進展為癌症或晚期癌症。

1.攝護腺癌：小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛。

2.甲狀腺癌：快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難。

3.胃癌：常見症狀為噁心、脹氣、消化不良、食慾差，伴隨體重下降。

4.皮膚癌：皮膚隆起硬塊、潰瘍；痣的顏色、大小發生變化。

5.子宮體癌：停經後的出血、非經期的不正常的出血，包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血。

6.非何杰金氏淋巴瘤：不明原因發燒38°C以上、6個月內體重減輕達10%、夜間盜汗、局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大。

7.卵巢癌：下腹部腫塊、腸胃道症狀，如噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹、腹痛、便秘。

8.肺癌：持續咳嗽甚至惡化、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促並出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、四肢關節疼痛、無預警體重下降食慾不振。

9.大腸癌：血便、長期或慢性的腹部不適、排便習慣改變（便秘、腹瀉）、大便型態改變（變細、變水）、時常有便意感，總感覺糞便無法排空、貧血、疲勞、虛弱、臉色蒼白等。

10.乳癌：乳房發現硬塊、分泌物、皮膚凹陷、皮膚紅腫、腋下淋巴腫大、乳頭凹陷、乳頭濕疹或潰瘍。

11.肝癌：慢性B、C型肝炎、各種原因有肝硬化 (明顯肝纖維化)、習慣性飲酒、代謝症候群並肝功能異常。

12.口腔癌：口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑、發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛、不明原因出血、口腔黏膜出現白斑或紅斑、舌頭活動度受阻、吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。

13.子宮頸癌：陰道分泌物增多，且有異味、非經期之不正常的陰道出血、下腹部疼痛、性交後出血。