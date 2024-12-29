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他換人工膝關節「下肢血腫」活動受限　中醫介入治療連深蹲都能做

▲▼患者進行人工膝關節置換後下肢血腫，經過中醫治療深蹲也不成問題。（圖／林在裕中醫師提供）

▲患者進行人工膝關節置換後下肢血腫，經過中醫治療深蹲也不成問題。（圖／林在裕中醫師提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名60歲男性進行人工膝關節置換，術後10天出現膝關節血腫合併腳踝水腫的症狀，不但疼痛，活動更受到嚴重限制。後續到中醫求診使用活血、化瘀、止痛功效的中藥，膝關節腫脹疼痛、屈伸困難症狀在一個多月後獲得改善，連續深蹲也毫不費力、輕鬆自如。

收治個案的北市聯醫中興院區中醫科主任林在裕指出，該名個案過去10年多來因為膝關節炎所苦，才決定到醫院進行置換人工膝關節的手術，手術完十天後，張先生發現有膝關節血腫合併腳踝水腫的症狀，導致膝關節非常腫痛且屈伸活動受到嚴重限制。

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▲▼患者下肢血腫治療前（左）膝關節紅腫熱痛且行走困難，經過治療後（右）膝關節腫痛消散。（圖／林在裕中醫師提供）

▲患者下肢血腫治療前（左）膝關節紅腫熱痛且行走困難，經過治療後（右）膝關節腫痛消散。（圖／林在裕中醫師提供）

林在裕指出，膝關節炎是一種與年齡相關的慢性退化性疾病，主要會影響膝關節的活動度且致殘率也很高，嚴重影響中老年人的生活品質。嚴重及晚期的膝關節炎主要依賴膝關節置換術達到根治目的，但由於手術後的創傷等因素，術後常遺留下肢腫脹疼痛的後遺症。

林在裕表示，該名個案確診為「氣滯血瘀」證型，後續使用中藥「澤蘭」與「延胡索」來治療，「澤蘭」具有「化瘀、消腫」的功效；「延胡索」則有「化瘀、止痛」的療效，進而瘀散、腫消又止痛，膝關節腫脹疼痛的症狀就能很快得到緩解。

林在裕也提醒，置換人工膝關節後的患者平時應注意以下事項：
1. 手術後3個月內，膝關節無法承受身體的重量，故須使用拐杖或助行器走路。
2. 須控制體重以減輕對膝關節的負擔。
3. 膝關節手術後，請盡量避免爬山、爬樓梯、提重物或走遠路。
4. 漸進性增加您的活動量，避免太累，活動後要能適度的休息。
5. 多攝取蛋白質及維生素C含量豐富的食物以促進傷口癒合。
6. 若有發燒、過度疼痛及傷口分泌物的症狀請立即就醫。

▲▼「延胡索」則有化瘀止痛療效。（圖／林在裕中醫師提供）

▲▼延胡索（上）有化瘀止痛療效，澤蘭（下）具有化瘀消腫功效。（圖／林在裕中醫師提供）

▲▼「澤蘭」具有化瘀消腫功效。（圖／林在裕中醫師提供）

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關鍵字： 中醫 人工膝關節置換 血腫 康復 膝關節炎

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