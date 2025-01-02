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天冷吃鍋祛寒　「三高」食材鉀離子多！腎友應忌口避免負擔

▲南投醫院腎臟內科主任莊宗芳為民眾傳授腎臟保健方法。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院腎臟內科主任莊宗芳為民眾傳授腎臟保健方法。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

最近氣溫驟降，許多民眾會選擇吃火鍋來保暖；衛福部南投醫院醫師和營養師提醒，部分火鍋食材含高磷、高鉀跟高普林，火鍋湯頭亦含高鉀、高鈉，即使是地瓜葉、菇類等蔬菜也會增加沸湯中的鉀離子，對腎臟病患者造成很大的負擔，應減少食用攝取。

南投醫院月前辦理「慢性腎臟病保健講座」，由腎臟內科主任莊宗芳、營養師黃淑敏營共同主講，詳細說明慢性腎臟病的成因，為病友提供腎臟病的保健及外食的原則跟技巧。

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▲南投醫院腎臟內科主任莊宗芳為民眾傳授腎臟保健方法。（圖／衛福部南投醫院提供）

莊宗芳表示，火鍋料理的海鮮、肉品以及動物內臟等食材，在高溫烹煮後會在湯裡釋放出大量的鉀離子及普林，而貢丸、蟹肉棒、魚餃等火鍋常見的加工食品，則大多含有磷酸鹽的添加物；即使是地瓜葉、青花菜、芽菜類、菇類等感覺很健康的蔬菜，在滾煮後仍會使鉀離子釋放入湯中，腎臟病友若攝取過量，可能會使腎臟功能惡化。

黃淑敏提及慢性腎臟病患者的飲食原則，包括攝取足夠的熱量及營養素、限制蛋白質與磷的攝取、避免鈉及鉀含量高的食物；吃火鍋時配料應儘量選用原型食材；儘量吃料不喝湯，少吃冬粉、凍豆腐、豆皮等會吸附湯汁的食材；沙茶醬、豆腐乳等沾醬也都屬高鈉，建議可調整成蔥、薑、蒜，再沾點檸檬汁提味即可；另生菜的鉀離子濃度較高，生菜沙拉等生食也較不適合腎友。

莊宗芳也提供相關預防保健之道：需控制導致腎臟功能惡化的疾病或因素(如糖尿病、高血壓等)，不亂服用止痛藥或來路不明的藥物，不憋尿、不抽菸及酗酒，高危險群應定期接受腎臟專科醫師門診追蹤檢查、積極配合飲食控制，並且養成規律運動的習慣。

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關鍵字： 腎臟 保健 高鈉 高鉀 高普林

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