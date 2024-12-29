過年出國「這些地方猝死風險高」　前2天最關鍵

▲日本北海道是國人熱愛的旅遊景點之一，醫師提醒要注意保暖，以免過大的溫差使得血管劇烈收縮。（圖／翻攝自札幌雪祭臉書）

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冷氣團一波波來，短短12天就帶走587人的性命，有一位30歲婦人在寒風中大罵老公，結果竟引發腦中風，心臟內科醫師告訴CTWANT記者，這就是所謂的「傷心症候群」，是猝死行為排行榜的第二名。另外，許多人喜歡年假期間出國旅遊，其中日本北海道是熱門景點，醫師提醒與台灣氣溫相差甚大，很容易一下子造成血管劇烈收縮，是猝死行為排名第三名，建議出國後的頭2天要注意保暖，避免身體受到氣溫驟降的影響。

根據消防署統計，12/12~12/24猝死人數高達587人，光是平安夜一晚就有29人到院前死亡。低溫時身體更加脆弱，一名30歲人妻平時身體健康、體重正常，在寒風中與丈夫吵架後竟引發腦中風，雖撿回一命，但恐會造成失能。

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「情緒激動非常容易造成猝死！」中國醫藥大學新竹附設醫院副院長、心臟內科醫師劉俊廷表示，此時血壓會飆高、血管收縮、腎上腺素分泌、交感神經活躍，此時就很危險。「另一種則是所謂的『傷心症候群』，如果突然過於悲傷、情緒低落，同樣會讓交感神經、腎上腺素分泌旺盛，可能會引發心臟衰竭、心肌梗塞等，臨床上的確有一些這樣的案例。」

根據消防署數據顯示，這幾波寒流造成的猝死人數明顯上升，其中以心血管疾病患者比例最高。劉俊廷表示，如果有這類慢性病，就要特別當心冷熱變化。「例如很多人到一些寒帶國家旅遊，或是國人最愛的日本北海道，除了一定要規律服藥之外，也一定要注意保暖，否則一下子從台灣的溫度驟降到攝氏負10度以下，很容易猝死。」

▲醫師建議寒冬採洋蔥式穿搭，可隨時因應溫度改變調整保暖程度。（圖／CTWANT提供）

劉俊廷提醒，尤其是到這些國家之後的頭2天最關鍵，千萬不要受寒或突然吹到寒風，穿著建議採洋蔥式穿搭，也要將耗費體力的行程，盡量排在旅程後半部分，好讓身體能夠逐漸適應環境。

腎臟科醫師洪永祥認為「無視胸痛或呼吸困難等徵兆」是猝死行為第二名，他表示許多人將這些症狀歸因於天氣過冷或疲勞，認為早點上床睡覺就沒事，結果就半夜猝死一覺不醒。建議睡前任何胸悶胸痛呼吸困難等一定要告知家人，並密切觀察，若沒有改善就要儘早就醫。

洪永祥也提醒長輩在寒冬時不要清晨運動或是爬山，因為清晨時血壓容易上升，加上寒冷刺激和運動負荷增加了交感神經的興奮，就會增加心肌梗塞或心律不整風險，建議寒流來時盡量在室內運動。

劉俊廷說，很多人有「運動促進健康」的迷思，事實上運動是一種保健、並無法治病，所以若有高血壓、心血管疾病等還是要服藥治療，若是不吃藥又堅持運動，恐怕反而增加風險。

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