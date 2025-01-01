不只保護牙齒！醫曝研究：「用牙線」也能保護心臟

▲牙醫師提醒，要天天使用牙線。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近日寒流來襲，不僅帶來氣溫下降，除了胸悶等症狀，其實「沒有用牙線」也是心血管疾病風險因子！牙醫師提醒，根據研究，使用牙線的習慣和心血管疾病有密切的關聯，該研究顯示，不使用牙線的人體內的發炎指標「C-反應蛋白」（CRP）濃度通常較高，而CRP升高代表身體正在發炎，這是心血管疾病的重要危險因子之一。

牙線沒有天天用，可是會影響心血管健康！台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓分享，門診中有很多病人會問「每天刷牙，還需要用牙線嗎？」但其實是非常建議使用的，因為牙線的作用不僅是清潔牙縫，還能保護心血管健康。

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根據2024年《美國牙醫學會期刊》（JADA）的一項研究，使用牙線的習慣和心血管疾病有密切的關聯。這篇研究揭示3大重點，牙線不僅能清除牙縫中的殘渣，還能降低罹患心血管疾病的風險，甚至減少因心血管疾病死亡的風險；即使無法天天用，也要盡量多用牙線；良好的口腔衛生，對全身健康有極大幫助，尤其是心血管系統。

張添皓醫師提醒，雖然這種研究，不能直接斷言「不用牙線，一定會得到心血管疾病」，但統計數據顯示兩者確有顯著關聯，要是已經有心血管疾病，更不該忽視使用牙線以及口腔衛生。

▲每天使用牙線有助保護心血管健康。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）