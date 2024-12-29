過敏和感冒差在哪？一圖「秒看5不同」　醫：恐害孩子長不高





▲一張圖秒分辨過敏和感冒差在哪？（圖／健康好厝邊授權提供）

文／健康好厝邊

入冬後冷空氣一波波，溫度急轉直下，突如其來的冷空氣會引發如副交感神經活性等反應，進一步導致過敏發作，許多家長都發現孩子過敏性鼻炎症狀惡化。過敏性鼻炎不只會引發頭痛、頭暈、睡眠品質不佳，更可能影響牙齒排列與學習表現，甚至會有較高的氣喘、異位性皮膚炎及過動症風險。

世成耳鼻喉科林炎良醫師在《健康好厝邊》專訪指出，過敏對孩童的健康可能有長期影響，家長應了解過敏與感冒的症狀差異，及早接受適當的診斷與處置，才能減少過敏對孩子造成的傷害。

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秋冬後小孩過敏大發作！如何分辨過敏與感冒？

林炎良醫師指出，過敏及感冒可用「發作時間」及「發作症狀」來分辨。兩者的初期症狀有很多相似之處，如鼻塞、流鼻水、咳嗽等，主要的區別在於感冒通常由病毒感染引起，常伴隨發燒、喉嚨痛及全身不適；過敏則是免疫系統對環境中某些物質過度反應的結果，通常不會有發燒症狀，臨床上會分為「噴嚏型」和「鼻塞型」，也可能混合發生。

症狀持續時間的長短也是可以初步判斷的徵兆，孩子感冒通常可以在短時間內獲得症狀改善，過敏往往會造成持續性的持續症狀，嚴重者甚至可能影響日常生活，孩子可能會長時間眼睛紅、眼睛癢、流鼻水、咳嗽、用嘴巴呼吸等。這時就建議及早就醫，給予適當的治療以改善症狀。

▲若放任過敏問題不理，可能影響孩子的睡眠品質與發育。（示意圖／資料照）

用鼻噴劑過量會出事？「減敏療法」擺脫過敏體質？

目前過敏治療方法包括藥物治療和減敏療法，林炎良醫師解釋，常見藥物治療包括抗組織胺、類固醇鼻噴劑等，鼻噴劑通常用於急性緩解且效果明顯，家長多數會擔心鼻噴劑內含有類固醇，容易有副作用風險。其實鼻噴劑所含的類固醇極少，依照醫囑正常使用，身體可自行分解代謝，不需要過度擔心副作用問題。

林炎良醫師指出，目前過敏的治療新趨勢是透過「減敏治療」降低過敏反應，約七成的患者可以透過減敏療法改善過敏問題。減敏療法是一種針對過敏性疾病的治療方法，其原理是透過降低患者對特定過敏原的敏感性來減輕症狀。多以皮下注射或舌下給藥進行，適合接受藥物治療效果不理想的族群。

過敏性鼻炎長大會自己好？拖久影響睡眠更會長不高？

部分患者在成長過程因環境、體質改變，過敏症狀會自然改善，但林炎良醫師強調，如果放任過敏問題不處置，有可能影響睡眠品質與骨頭發育，甚至會導致孩子長不高。相關研究顯示，過敏的兒童與未過敏兒童在身高、體重的表現都有差異，及早診斷並穩定控制對於孩子的成長具有重要影響。

天氣變冷易升高過敏症狀，家長除了了解感冒與過敏的症狀差異，已經確認有過敏體質的家庭，應多注意自我照護，包括環境清潔、空氣品質以及正常作息與睡眠，如果症狀嚴重經醫師評估需要介入藥物治療，應依照醫囑用藥，或視情況進行鼻腔沖洗以減少過敏原及發炎的分泌物。切忌使用偏方或未經證實的療法，以免引發更嚴重的併發症。

本文經授權轉自：《健康好厝邊：鼻水直流、噴嚏打不停，孩子過敏性鼻炎有解》