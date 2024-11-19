李洋喜發聲：很穩定！醫師：蔡司AI微創近視雷射精準散光定位　全球超過千萬眼見證

▲來自德國光學大廠的蔡司微創近視雷射全球突破千萬眼，也助李洋找回精準視力。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

近七成國人都近視，許多人因為不想戴眼鏡和隱形眼鏡，選擇透過近視雷射改善視力，但眼睛畢竟是靈魂之窗，受術者難免擔心療程效果及是否會有副作用。隨著醫療技術發展，近視雷射手術也與時俱進，目前雷射手術中以傷口小、恢復快的微創術式最獲青睞。奧運羽球雙金選手李洋就選擇接受德國蔡司微創近視雷射，日前剛滿3個月，開心分享視力穩定維持超過1.0！大學眼科榮譽總院長林丕容醫師表示，蔡司微創近視雷射問世超過15年，精準度及品質都有相當不錯的表現，今年全球更突破了千萬眼的治療數。

▲大學眼科榮譽總院長林丕容醫師表示，來自德國光學大廠的蔡司微創近視雷射問世超過15年，精準度及品質都有相當不錯的表現，今年全球更突破了千萬眼的治療數。

過去李洋近視約300度，上場比賽都戴隱形眼鏡，但在劇烈跑動的球場上曾因此隱形眼鏡瞬間位移而錯失殺球機會。雖然曾動念想做近視雷射，但難免擔心近視雷射手術傷口和恢復期的問題，對於訓練一刻都不能鬆懈的運動國手來說，較難抽出完整時間進行療程。今年宣布退役後，終於有多點時間蒐集相關資訊研究，發現蔡司微創近視雷射的傷口小、恢復期快，甚至隔天就能正常工作生活，在經過專業醫師檢查後施行療程，徹底擺脫眼鏡仔生活，術後至今3個月，雙眼視力依舊維持超過1.0，讓他直呼超滿意！

▲接受蔡司微創近視雷射滿三個月，李洋表示視力穩定維持1.0，讓他很滿意。

林丕容醫師表示，蔡司微創近視雷射單眼掃描只要10秒，傷口小恢復快、術後乾眼少，一般狀況隔天就能回復正常生活，都是其獲得大眾青睞的原因，更吸引許多行程滿檔的明星、運動員選擇此療程來改善視力。除了在光學領域持續革新，提供精準、安全的近視雷射手術，蔡司長期支持社會回饋的企業理念，讓麟洋深感認同，更再度合體擔任蔡司微創近視雷射見證者，攜手蔡司拍攝形象影片，期望能將此近視雷射技術傳達給更多需要的人。

▲麟洋合體擔任蔡司微創近視雷射見證者，期望能將此療程推薦給有需要的人。

不只運動員注重視力，關注整體造型的藝人也希望能擺脫近視束縛，在近來眾多近視雷射療程中，SMILE近視雷射術式也屬討論度很高的術式之一，金鐘影后楊謹華就選擇SMILE Pro療程，更直言最後悔的事就是太晚做近視雷射。從第一代SMILE到最新一代SMILE Pro 2.0全飛秒近視雷射不斷改良進化，今年再度升級新功能，將AI科技導入療程中，正式宣布進入微創2.0時代，精準量測和定位，都能增進手術的安全性，也讓病人感受更舒適。

▲中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心副院長蔡宜佑醫師表示，SMILE Pro 2.0新功能中，虹膜影像辨識追蹤及自動散光導航，提升散光校正精準度，適合同時有散光和近視的族群。

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心副院長蔡宜佑醫師表示，SMILE Pro 2.0三大新功能升級從術前量測數據自動串聯手術平台，到虹膜影像辨識追蹤及自動散光導航，能幫助醫師進行精準定位，特別適合同時有近視及散光困擾的族群。最後再透過內建的800萬筆數據，進行AI智能調控、優化手術參數，使療程品質及精確度再向上提升！SMILE術式在台、美、日、韓等先進國家蔚為潮流，全球超過75個國家核准上市，也是獲得國內指標性醫學中心台北榮總與中國醫認可引進的近視雷射手術。

雖然近視雷射的便利性高，越來越多民眾選擇進行近視雷射。蔡宜佑醫師仍提醒大眾，在療程前務必進行詳細的眼睛檢查，確認眼睛條件能進行近視雷射手術，並選擇通過衛福部核准及有豐富文獻佐證、臨床數據多、術後口碑佳的術式，才能安心重獲清晰視力。