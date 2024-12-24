健身男腰痛1年誤當運動傷害　尿出雜質才知「結石堵腎」惹禍

▲書田診所泌尿科主任醫師陳鵬。（圖／書田診所提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名47歲男性平常有健身運動習慣，最近一年來不時感覺腰部容易痠疼，本以為是健身常見的肌肉痠痛，直到發現尿液中有雜質、排尿疼痛才警覺異常，就醫檢查發現雙側腎臟都有超過2公分的結石堵住腎盂出口，已經造成腎臟中度水腫。

收治個案的書田診所泌尿科主任醫師陳鵬指出，當泌尿道感染發生時，細菌可能附著在尿液中的結晶上，形成結石。反之，已有結石的患者，結石表面也可能成為細菌滋生的溫床，增加感染的風險。據研究分析，有泌尿道結石的患者發生尿路感染機率是一般人的5倍以上，泌尿道感染的患者也有近3成的機會會被診斷出體內有尿路結石。

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陳鵬說明，常見結石引起的症狀包含泌尿道感染、血尿、頻尿、急尿、噁心、腰痛等，結石阻塞在泌尿系統中除了引起不適症狀外，還會對腎臟造成影響，可能會引起腎臟水腫、腎臟功能衰竭等。

結石大小是影響治療選擇的關鍵因素。陳鵬表示，輸尿管內小於0.5公分的結石，使用藥物加上大量水分攝取，往往能促進結石排出；大於0.5公分的腎臟或輸尿管結石，可按照結石所在的位置、X光上顯影程度及患者的身體狀況，考慮非侵入性的體外震波碎石術或輸尿管內視鏡手術治療。

2公分以下的腎臟結石，除體外震波碎石術以外，使用逆行性軟式內視鏡手術治療有較好的結石廓清率。2公分以上的大型腎臟結石，則建議經皮穿腎內視鏡取石，或合併軟式內視鏡的雙鏡聯合手術，以達到最良好的結石清除效果。

陳鵬提醒，預防結石和泌尿道感染最重要的就是要多喝開水。另外，針對結石的預防，飲食上要注意三餐均衡，多攝取蔬果纖維且避免太鹹的食物，動物性蛋白攝取也要適量。

而結石卡在泌尿系統或是經常反覆的泌尿道感染，長期可能會對腎臟功能造成不可逆影響，因此除了注意自身的保養，一旦出現相關症狀、發生結石時，應定期追蹤及接受適當的治療。