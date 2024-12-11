追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒　護理師曝ICU慘況

▲人夫睡到一半「打呼聲突消失」，太太猛搖叫不醒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

周六（14日）開始受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降轉冷，北台灣及宜蘭低溫下探13至14度。護理師林婷示警，天氣一冷ICU皆滿床，躺的全是心肌梗塞、腦梗塞、腦出血的患者。她分享一名人妻晚間追劇時，發現平時鼾聲如跑車引擎的老公「打呼聲突然消失」，狂搖都叫不醒，緊急撥打119將他送醫，發現是冬季隱形殺手險奪命。

ICU護理師林婷在粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文提醒，「冬天了，很多隱形殺手會出現，有高血壓，有心臟病史或家族遺傳，記住一定要警覺，（該）量血壓、（該）回診的回診！」她更勸告已經被診斷患有慢性疾病的患者「不要再皮了！」一定要規律服藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼近期送到加護病房的患者血壓值爆表。（圖／護理師林婷授權提供）

林婷回想，上週ICU一個晚班，就接了6名患者，目前加護病房全處於「滿床」狀態，收治的都是心肌梗塞、腦梗塞及腦出血的患者。而讓她感到無奈的是，每次見到患者家屬，對方總是神色焦急又錯愕地說，「啊平常都沒事…看他好好的」，不敢相信家人會因為心血管疾病被送進加護病房。

這讓林婷回憶起曾有一名患有高血壓、高血脂的男業務，原本乖乖吃藥控制病情，後來因嫌麻煩而自行停止用藥。某天他逐漸進入夢鄉，而追劇追到一半的妻子突驚覺「老公打呼聲怎麼變這麼溫馴？」隨後如跑車引擎聲的打呼聲竟消失了，狀況頓時陷入危急。

▲眼見老公嘴唇發紫、叫了也沒反應，人妻趕緊叫救護車將他送醫。（示意圖／記者李毓康攝）

林婷說，人妻當下慌張地搖了老公，頻頻呼喚對方都沒反應，眼看他嘴唇已經發紫，嚇得她急叫救護車把人送往醫院。只見當時護理師東跑西跑做檢查、抽血及打藥，經醫師診斷為急性心肌梗塞，2條心臟血管全塞住，需緊急插管做心導管手術，塞住的血管做氣球擴張術、支架置放緊急開心手術，患者2週後漸漸恢復，順利地從ICU轉往普通病房。

林婷表示，人夫事後很感謝他太太「當時還在追劇」，倘若當時兩人一起睡著，後果不堪設想。她也藉此呼籲，身旁的人多一份警覺，真的可以救回一命，並提醒天氣將變得更冷，高危險族群要定期量血壓，若有身體不適請就醫，「別再鐵齒了！」

心臟外科醫師蘇上豪受訪時曾指出，血管會隨環境溫度而熱脹冷縮，對於有高血壓的患者而言，容易在急劇的溫度變化下血管因短時間內劇烈收縮、放鬆而出事，「一種是管腔破裂，一種是血管斑塊掉下來阻塞，我們稱為土石流。」心肌梗塞即為土石流，有些中風則是出血型血管破裂所導致。

提及哪些人為心血管疾病的高危險族群，蘇上豪表示，第一為老年人，台灣人平均心血管疾病好發中位數為64～65歲，因此超過65歲以上的長者就要小心；再來則是高血壓患者；第三是長期血脂肪過高者、血管有斑塊，容易在劇烈溫差下脫落，同樣可能致命。

蘇上豪解釋，心血管疾病恐使任何有血管的部位中風，「如腸中風、腦中風，心肌梗塞就是心臟中風」。因此他也提醒，於15度溫差變化下，保暖應以「環境」為單位，而非以「人」為單位，處在恆溫環境中，避免前往高緯度、高海拔、低氣溫的地方。