他「血便當痔瘡」罹癌第2期！　醫曝7大警訊

▲男子血便當痔瘡，就醫照大腸鏡發現4公分惡性腫瘤。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

苗栗一名45歲張男日前拉出血便，起初以為「只是痔瘡」不以為意，沒想到持續一段時間都未見好轉，在家人的勸說下，才決定至大腸直腸外科門診進行更詳細的檢查。在醫師為其安排照大腸鏡，一督進去，在直腸距離肛門口約7公分處有顆約4公分的腫瘤，經切片化驗結果顯示為惡性腫瘤，確診罹患直腸癌第二期。

大千綜合醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲表示，直腸是連接乙狀結腸和肛門的一段腸道，直腸癌初期可能沒有明顯症狀，但隨著病情發展，可能出現下列情況：排便習慣改變（如：腹瀉或便秘）、糞便中帶血或黏液、腹痛或腹部脹氣、體重減輕和食慾不振、虛弱和疲倦感。而導致直腸癌發生的原因則有：高脂肪飲食、低纖維攝取、肥胖、抽菸、缺乏運動、遺傳等。

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▲張男經檢查發現在直腸有一顆約4公分的腫瘤（紅圈處）。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

陳柏仲說明，直腸癌的治療方式主要為手術治療，依據患者狀況切除部分或整個直腸，也會視病況以化學治療和放射治療作為輔助治療，在手術前縮小腫瘤或手術後降低復發風險。

陳柏仲說，此個案在接受全身正子造影及電腦斷層檢查，確認沒有局部淋巴轉移及遠端轉移的情況，因此選擇進行微創腹腔鏡低前位切除手術，成功將腫瘤切除。患者手術後恢復情況良好，目前已順利出院並定期回診追蹤。

▲大千綜合醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲。

陳柏仲提醒，大腸直腸癌已連續10年名列國內10大癌症發生率之首，盛行率是男性第1名及女性第2名，是國人最常見的惡性腫瘤之一。

根據國健署公告，自114年開始，大腸癌公費篩檢措施擴大年齡層，將自現行「50到74歲民眾」調整為「45到74歲」及「40到44歲具家族史」民眾，建議符合資格的民眾定期接受免費的糞便潛血篩檢，檢查若呈現陽性，務必要回診做進一步大腸鏡檢查，才能及早發現，避免延誤治療時機。