拯救聽力「人工電子耳」1歲就可安裝　醫：2族群不適用

▲人工電子耳適用族群。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

「聽損」是嚴重的健康問題，老年聽損未改善者可能增加腦部退化的風險，而新生兒如具有先天性聽損則會嚴重影響語言學習及腦部發展，在治療上，有些人需要用到人工電子耳來改善聽力。食藥署也提醒，並非所有聽損者都適合安裝人工電子耳，若是「聽神經缺損/萎縮」或「中樞聽覺認知系統受損者」都不適用。

耳朵所聽見的聲音，是由聲波經過中耳鼓膜震動後傳遞到內耳的耳蝸，產生電訊號，再藉由聽神經傳到腦部形成聽覺，當耳蝸受損無法傳導電訊號時，置放人工電子耳是現今發展成熟的解決方案。

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馬偕醫院耳鼻喉頭頸部主治醫師林鴻清指出，人工電子耳的組成有內/外兩大部分，內部分是接受器與聽神經傳遞電極，外部分是線圈與聲音處理器，作用是藉由外部懸掛在耳後聲音處理器的麥克風接收聲波，經線圈傳送訊號至埋於內耳的接收器，由電極直接向聽覺神經傳遞訊號，繞過內耳喪失功能的部分以建立聽覺。

▲人工電子耳組成使用原理。

對於使用助聽器無法有效改善聽力的重度至極重度聽損者，可以評估是否適用人工電子耳，但並非所有聽損者都適合安裝人工電子耳，若是聽神經缺損/萎縮或中樞聽覺認知系統受損的患者不適用。

食藥署副署長王德原提醒，在接受植入手術前務必與耳鼻喉科醫師充分溝通並接受專業醫療團隊的評估，依照病情、職業、生活習慣等，選擇適合的人工電子耳。

人工電子耳屬於第三等級醫療器材，上市前須經過審查核予許可證，如需查詢醫療器材許可證產品相關資料，如有發現醫療器材不良品或使用醫療器材引起不良反應，可至食藥署藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統或撥打不良反應通報專線:02-2396-0100通報。