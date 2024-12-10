外泌體研究！花蓮慈院攜手長春藤生技　治療阿茲海默症與抗衰老

▲花蓮慈院院長林欣榮與長春藤生技董事長莊雅清簽署合作，專攻外泌體研究。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮與長春藤生物科技董事長莊雅清12月6日簽署產學合作計畫備忘錄，將以外泌體（Exosome）技術為核心的研究計畫，聚焦在阿茲海默症治療與抗衰老的應用與發展。這次合作匯集醫學臨床經驗與生物科技創新，是醫療與科技跨界合作的新里程碑。



林欣榮院長指出，長春藤生物科技深耕於細胞治療應用技術研究多年，在周邊血幹細胞儲存服務以及血液生長因子產品，接續獲得SNQ國家品質標章之外，在非細胞本體的外泌體技術，所培養的單位數量及純度等都有很高的成效。這次雙方合作，將共同開發細胞外泌體在阿茲海默症患者的細胞及動物研究，希望有機會突破醫療現況，為更多患者帶來希望。

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▲林欣榮指出，將共同開發細胞外泌體在阿茲海默症患者的細胞及動物研究，希望有機會突破醫療現況，為更多患者帶來希望。

外泌體是一種由細胞分泌的奈米級囊泡，攜帶著核 酸、蛋白質等多樣訊息分子。近年來，外泌體因具有調控細胞間通訊與修復受損組織的潛力，成為再生醫學與抗衰老領域的研究焦點。

長春藤生技副總兼技術長凃啓堂在周邊血幹細胞外泌體專題講座中也提到，高齡化已經成為國安問題，衛福部在2024年3月公布全台65歲以上長者失智症盛行率近8%，有35萬人，失智類型以阿茲海默型最多，預估130年失智長者人數上看68萬；而阿茲海默症至今仍無法治癒，目前主流的治療方法仍以藥物延緩記憶力和思考能力衰退為主。



林欣榮院長也指出，阿茲海默症是全球老年人口共同面臨的重大健康挑戰，而抗衰老是現代醫學追求提升生活品質的重要課題。慈濟創新研發團隊也積極在研究上找方法。目前外泌體的應用，讓醫界、產業界看見改變傳統治療的可能性，因此非常期待與長春藤生技的合作研究計畫，能有突破性的進展。

▲莊雅清董事長強調，希望透過此次產學合作，為阿茲海默症患者與追求健康老化的人群帶來改變。

長春藤生物科技執行長陳炯瑜醫師指出，外泌體不僅是細胞療法的突破，更是未來精準醫療的重要支柱。長春藤生技將以國際視野推動技術標準化和規模化生產，進一步擴展外泌體應用的可能性。在國際上，外泌體的研究與應用也已展現出卓越潛力，從神經退化性疾病到皮膚抗衰老，都有令人振奮的進展。

陳炯瑜醫師表示，長春藤生物科技團隊的外泌體技術也已在多項相關研究中展現成果，能與海內外知名的再生醫學專家、花蓮慈濟醫院林欣榮院長以及他所帶領的團隊合作，將助力長春藤生技從基礎研究邁向臨床應用，讓成果更貼近阿茲海默症患者需求，為更多的患者帶來希望。

▲長春藤生技副總兼技術長凃啓堂在專題講座提到，外泌體因具有調控細胞間通訊與修復受損組織的潛力，成為再生醫學與抗衰老領域的研究焦點。

花蓮慈濟醫院與長春藤生技將投入資源於以下幾個關鍵領域：1.阿茲海默症治療：研究外泌體對改善神經退化、提升認知功能的可能性。2.抗衰老應用：探索外泌體在促進細胞修復、改善肌膚老化等方面的功效。 3.臨床實證研究：開展外泌體治療的臨床試驗，為未來醫療應用奠定科學基礎。

莊雅清董事長強調，長春藤生技和花蓮慈濟理念相同，希望透過此次產學合作，不僅能為阿茲海默症患者與追求健康老化的人群帶來改變，更期待能提升臺灣在國際生醫科技領域的地位，為人類健康創造更多可能性。未來，雙方將持續深化合作，共同書寫醫療創新的新篇章。

