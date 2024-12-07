不會AI的醫師會被取代！衛福部要推醫療版「生成式AI使用指引」

▲台中榮總院長陳適安（左）與衛福部資訊處處長李建璋（右）出席「生成式AI於醫療場域應用」研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

生成式AI的興起在各個領域帶來變革，醫療場域應用更是不斷有新的發展。衛福部資訊處長李建璋今（7）日直言「AI永遠不會取代醫師，但是不會AI的醫師會被取代」，然而醫療領域使用AI有兩大憂心，包含資訊安全以及AI幻覺給予錯誤資訊等，衛福部預計明年第一季推生成式AI的使用指引，醫療領域使用AI要以「風險」為中心去判斷，用嚴謹的方式去管理。

台中榮總今日舉辦「生成AI於醫療場域應用」研討會，李建璋出席致詞表示，過去兩年推論式AI才為醫學帶來許多變革，尤其是影像相關領域，但是一年前生成式AI又橫空出世，帶來更大的變革，例如幫助醫護人員相關書寫工作時間的節省，平均每天可以節省1.5~2小時，對於提升醫療效率有很大的幫助。

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在醫療診斷方面，李建璋舉例，加拿大一名病童4歲以後就站不直，訪遍名醫3年下來看過27名醫師都沒有找出病因，男童母親把男童症狀、檢驗結果資料都輸入ChatGPT，終於獲得正確診斷。「平常記憶或許可以記下一兩千個疾病，但是在國際疾病分類ICD-10有超過10萬個疾病，這對於罕見疾病診斷將有很大的進步。」

此外，在相關檢驗檢查報告部分，李建璋舉例，過去MRI檢測做完等看報告得等上3個月，在視覺語言模型(Vision Language Models, VLM)發展後，透過生成式AI來處理影像與文字結合，MRI報告檢查一天內拿到或許也不是夢想。

李建璋說，大家聽了這些可能擔心放射科醫師、病理科醫師會不會失業？他可以和大家說「AI永遠不會取代醫師，但是不會AI的醫師會被取代」，因為使用AI可以幫助醫師生產力提升，尤其在面臨少子化、高齡化的現在更顯重要。不過，他坦言，生成式AI使用可能會有兩點憂心，分別是「資訊安全」與「AI幻覺」。

李建璋舉例，衛福部希望使用微軟Copilot來協助公文、標案處理，然而離台灣最近的資料中心在香港，如果貿然使用，國內大小政府公文都在香港，資料主權沒有掌握在我方手上，所以緊急喊卡；現在重新簽約之後，微軟在台灣成立資料中心，「這也是生成式AI在國家角度很重要的事情，還是要盡力防守資料不要出境，鼓勵大科技業者在台灣設置資料中心，讓資料留在台灣。」

至於AI幻覺，李建璋表示，使用AI正確性並非100%，可能會出現「正經八百胡說八道」的情況，然而醫療相關事務可說是人命關天，不應該有胡說八道，但如果因為這5%的幻覺而不敢去使用新科技，就有如回到石器時代。為了避免這樣的風險，衛福部正在建置生成式AI的使用指引，預計明年第一季推出。

指引的重點在於要以風險為中心去運用，李建璋指出，如果使用AI幫忙輔導決策、綜整內容、衛教等，風險屬於低的，就可以趕快去做；但如果是要直接面對醫護的相關工作，例如心理諮商，個案可能有憂鬱症希望給予諮商建議，單靠AI去做風險就高，一定要有嚴謹的方式去管理，不然危害恐怕會高於所帶來的效益。