讓頭頸癌患再次咀嚼美食！長庚數位精準植牙套件　難張口也能重建

▲利用客製化雙翼植牙贋復套件順利完成張口受限患者的義齒重建治療。（圖／黃意方醫師提供）

記者洪巧藍／台北報導

頭頸癌患者因為張口受限，無法順利完成植牙重建，導致咀嚼困難，影響營養攝取，誘發營養不良和體重下降等問題，嚴重衝擊生活品質。林口長庚醫療團隊研發數位贋復精準套件，讓減少植牙過程的張口需求，也讓口腔重建變得更容易，患者因此可以好好咀嚼，重拾日常享用美食的生活。

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▲數位牙科已成為長庚醫療體系發展方向。（圖／黃意方醫師提供）

根據長庚醫院完成的頭頸癌複雜性口腔重建案例的過往經驗，張口受限的問題常導致患者無法接受傳統印模完成義齒的製作，許多患者甚至為此還需接受額外的整形外科手術來增加張口度，以完成口腔重建恢復咀嚼功能。然而，手術對於許多頭頸癌患者而言是身心的極度煎熬，黃意方指出，過去很多患者因此無法如願完成植牙贋復重建，恢復他們的口腔功能，雖然生命得以延續，卻無法得到理想的生活品質。

林口長庚醫院一般牙科暨義齒補綴科教授級主治醫師黃意方領導團隊研發「頭頸癌植牙重建克服張口受限免印模之數位贋復精準套件」解決頭頸癌患者口腔重建困難。

63歲賴先生罹患口腔癌，在接受腫瘤切除及下顎重建手術後，出現牙關緊閉的問題，使得植牙修復過程變得更加困難。在接受數位贋復精準套件後，一個月內順利完成複雜植牙贋復重建治療，經過定期追蹤，賴先生並未出現植牙螺釘鬆脫、植體鬆動、假體斷裂等併發症，咀嚼能力和生活品質也得到顯著改善。

▲利用電腦設計輸出軟體製作數位義齒。（圖／黃意方醫師提供）

黃意方分享，目前所有市售的植牙贋復套件，其螺絲開口均位於咬合面，以至於患者需有較大張口度，以容納固定螺絲的固鎖器，使張口受限患者往往無法順利完成植牙義齒的製作。

為了應對這項挑戰，團隊利用電腦輔助設計輸出(CAD/CAM)系統，製作出客製化雙翼植牙贋復套件，黃意方指出，透過改變市售原廠零件螺絲開孔的位置，從咬合面延伸至頰側面，減少張口需求，使得植牙螺絲固鎖器能從側方進出，成功克服患者的張口度限制。

黃意方提到，另一項創新設計在於套件兩側加上側翼橫桿，於口內輕鬆定位植體之間的相對位置，且透過口外焊接技術，將數個雙翼植牙贋復套件連結後作為義齒內部支架使用，再輸出全陶瓷數位義齒，將其黏著於支架上。

這項數位贋復精準套件幫助病患重拾食物香氣在口中綻放的美妙感覺不是夢，因極具臨床應用價值，榮獲2024年「第21屆國家新創獎」。