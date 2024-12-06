一心多用是好事？　專家示警：恐引發焦慮抑鬱

▲在現代快節奏的生活中，「一心多用」似乎成了民眾在上班時的標誌性技能。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

在現代快節奏的生活中，「一心多用」似乎成了民眾在上班時的標誌性技能。然而近期胸腔暨重症醫學科黃軒醫師就分享，科學研究顯示，「一心多用」其實可能拖累生產力，並對心理健康和人際關係造成不良影響。

黃軒醫師在臉書發文表示，研究指出，「一心多用」實際上並非同時處理多項任務，而是大腦在不同任務間快速切換。這種頻繁的切換不僅不能提高效率，反而導致生產力下降高達40%。專家稱，這是由於「切換成本」的存在，每當人們轉移注意力，大腦需要額外的時間和精力重新適應新任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，黃軒醫師指出，研究還表明，頻繁的注意力轉移會降低工作的品質，使人難以深入思考並專注於當前任務。例如，模擬駕駛實驗發現，邊開車邊講電話的司機對突發路況的反應會顯著遲緩，通話內容也變得簡單，顯示出注意力被分散的負面影響。

黃軒醫師說明，長期進行一心多用的行為還會對心理健康造成傷害，持續的注意力轉移增加了大腦的認知負荷，可能導致壓力感、心理疲勞，甚至引發焦慮與抑鬱；處於「隨時待命」的過度刺激狀態會讓大腦難以休息，長期累積或引發倦怠。

黃軒醫師提到，在人際關係中，一心多用的行為同樣可能引發問題。專家發現，無論是在交談時查看手機，還是在家庭時間中處理工作郵件，都可能讓對方感到不被重視，進而削弱情感聯繫。研究表明，經常在社交場合中進行一心多用的人，其人際關係滿意度普遍偏低。

如何擺脫一心多用的困境？黃軒醫師表示，雖然一心多用似乎是現代生活的必需技能，但建議採取以下策略，減少其負面影響，像是設定優先順序，一次專注完成一項任務，從最重要的任務開始；設置界限，為檢查電子郵件或使用社交媒體分配特定時間，避免分心；練習正念，全心投入於當下，提升專注力並減少壓力；善用工具，利用生產力應用程式安排工作，避免多重任務處理的誘惑。

延伸閱讀

▸ 看周杰倫演唱會「門票突遭竊」…歌迷崩潰急報警 網傻眼：這才是真的搶票

▸ 年薪百萬男友用「69元不鏽鋼戒指」求婚 她瞬間落淚：扮家家酒的玩具不如不要給

▸ 原始連結