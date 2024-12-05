醫療科技展今登場！預判疾病風險、辨識早期病灶　生成式AI成焦點

▲北榮參與醫療科技展。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

2024年台灣醫療科技展（Healthcare+ Expo Taiwan 2024）今（5）日起連續四天展出，國內多家醫院和生技業者紛紛帶著最新技術參展，生成式AI運用更成為焦點，北榮開發AI輔助診斷技術，用於提高肺癌淋巴結轉移的檢測準確率；北醫利用AI技術針對腦震盪高風險病人進行預測與治療；還有其他多元科技應用包含復健、心血管疾病示警系統等。

台灣醫療科技展自2017年舉辦以來已成為台灣第六大國際會展，每年吸引超過15萬人次， 約3000位國際專業人士來台參與。今年展會的三大主題是Medtech、Biotech與Healthtech，將 展示台灣自主開發的最新AI醫療應用產品，包括創新的診斷技術、精準的疾病早期檢測、治療 技術以及高效率的醫療管理系統等，期待這些創新技術會帶來醫療品質與效率的全面提升。

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台北榮總以「精準醫療與智慧科技」為主題，帶來多項前沿技術，癌症治療領域方面，硼中子捕獲治療（簡稱BNCT）已成為復發性頭頸癌患者的全新希望，不僅具備高度專一性，還能大幅降低副作用，自2010年首次臨床應用以來，已成功幫助超過350名患者改善病情。

在智慧醫療方面，北榮病理檢驗部與科技產業合作，開發AI輔助診斷技術，用於提高肺癌淋巴結轉移的檢測準確率。此項技術已被應用於臨床，協助病理醫師快速且精確地診斷病情，顯著提升醫療效率。另在肝癌治療領域，持續引領創新，透過建立完整的多專科治療資料庫及高準確度AI診療模型，協助醫師制定最佳治療決策。

▲台大醫院參與台灣醫療科技展。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院展出生成式AI與沉浸式XR技術應用成果，外科部主任陳晉興帶領下利用虛擬實境 (VR) 技術開發手術模擬平台OpVerse，元宇宙精準重現病患身體，讓肺癌等手術可以更精準訓練與執行；另還有包括 ICD-10 疾病自動編碼系統、健康檢查報告自動生成等。

長庚醫院在創新醫療方面，展出已成功完成218例的「微菌叢治療」、專門為神經復健與肢體功能重建所設計的復健「鏡像手」與「同動車」、高度近視黃斑部剝離的新療法「人工血管後鞏膜環扣手術」；特色醫療專區中，展出包含可依風險因子提供個人化照護措施的「住院病人AI跌倒風險預測」等。

▲現場民眾體驗長庚醫院研發之復建機器手。（圖／長庚醫院提供）

新光醫院展出aiDAPTIV+ AI技術識別正子斷層造影(PET)影像分析，並與遠傳、微軟合作推出全台第一個醫療永續雲，快速導入既有碳盤查資料，並探索內部系統資料介接，為更為即時的碳管理奠立基礎。

新光也與飛利浦合作展出彩色光譜CT，低顯影劑量下透過影像重建並提升訊號完成診斷，能降低50%以上顯影劑用量保障受檢者腎功能；新型內視鏡「AI」人工智慧系統，AI搭配先進影像系統輔助辨識早期病灶，讓醫師眼睛如同多了一個「電眼」，不僅協助發現瘜肉，也協助醫師判讀瘜肉種類，至今己累積超過1萬例內視鏡檢查。

台北醫學大學暨醫療體系展出多項AI醫療與智能長照技術，包括利用AI技術針對腦震盪高風險病人進行預測與治療、透過AI整合5萬張醫療保單，估算醫療理賠額度的醫起付系統、全國最完整的機器人復健中心等。

北醫附醫影像醫學部神經放射診斷科陳震宇主任表示，腦震盪AI輔助決策系統利用功能性磁振影像，能在病人受傷後一個月內預測腦震盪症狀的持續時間和類型，並依據不同類型，提供個人化職能治療建議。系統可以預測病人未來半年至一年的腦震盪症狀變化，並利用系統內建的自動報告模組，快速生成個人化分析結果，並以高達80%以上的預測準確率協助醫師制定精準治療方案。

▲北醫附醫「腦震盪症侯群人工智慧輔助決策系統」。（圖／北醫附醫提供）

亞東醫院將智能科技應用於核心專長，心臟血管內科推出的「緊急醫療警示系統」，針對心血管疾病高風險族群、年長慢性病患者及獨居者進行監控；該系統能即時與消防局連接，確保個案發生緊急狀況時，能迅速掌握到院前急救的時間，提供及時有效的救援。心導管室開發的「深度學習法預測血液透析管狹窄聽診模型」，則可透過聽取洗腎病患的自體動/靜脈瘻管或人工瘻管聲音，即時分析並預測瘻管狹窄或阻塞情況。

國泰綜合醫院展出「智慧篩檢，語言早療綠燈暢行」、「主動脈AI篩檢及通報系統」、「iClaim理賠抵繳服務」等多項數位與智慧醫療服務，結合國泰人壽、國泰健康管理參展主題，展現運用智慧科技導入相關服務應用，優化流程及精進醫療品質。