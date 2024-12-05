24億偏鄉計畫排除「波波牙醫」　衛福部1個月內提新版本

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

「波波醫師」爭議不斷，衛福部推動的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，遭批為「波波牙醫」開後門，行政院長卓榮泰今（5日）在院會中指出，參照社會各界的意見後，原計劃停止適用。衛福部部長邱泰源表示，重新修訂計畫內容會拿掉有關外國學歷實習生的部分。

卓榮泰今（5日）在院會中，特別針對優化偏鄉醫療精進計畫進行提示，要求衛福部優化偏鄉醫療精進計畫中對於牙醫醫療如何精進，社會上還是有些討論，行政院日前也跟相關團體進行溝通，為了提升偏鄉醫療的牙醫醫療人力以及醫療的可近性，衛福部進一步提出調整方案，卓榮泰也提出三項原則，請衛福部進行計劃調整。

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三原則包括「要增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能」；「現有的預算經費中要用在偏鄉包含衛生所、牙科設備更新採購還有薪資的保障」；「對於55個無牙醫的偏鄉，除了鼓勵本國醫生前去外，也鼓勵出身在地的本國醫生能夠通過獎勵機制回到故鄉服務民眾」。

邱泰源今受訪時也回應，偏鄉醫療計畫是很大的全國性計畫，不只有牙醫，今年4月核定的第二期偏鄉醫療計畫的確有加入偏鄉牙醫計畫，但有些內容有爭議，所以有一直去討論要怎麼做比較好，不要有任何開後門的疑慮。

邱泰源強調，第二期偏鄉計畫已經核定，總經費維持新台幣24億元不變，修訂只是調整比例而已，相關工作是不會停的，修訂內容和之前寫的計畫內容沒有差多少，只有差在以前有開放國外醫學生回來實習，但是現在是完全沒有。