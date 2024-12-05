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北市腸病毒「近10年高點」　衛生局示警2件事：發病1周內傳染力強

▲手口足症,腸病毒。（圖／施勝桓醫師提供）

▲腸病毒會有手口足症。（資料照／施勝桓醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部疾管署監測資料顯示，國內腸病毒疫情仍處流行期，北市近一周（11月24日至30日）門急診腸病毒就診達2,246人次，為近10年來單周就診人次新高，且已連續8周疫情持續呈上升趨勢。北市衛生局提醒，「發病後1周內傳染力最強，應在家休息7天」、「5歲以下的感染者要注意重症風險」。

根據統計，113年全國累計7例腸病毒感染併發重症病例（其中台北市1例），以克沙奇A型為主；另全國累計監測到12例感染腸病毒A71型個案，均為輕症。

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北市衛生局疾管科科長張惠美表示，腸病毒常見症狀為發燒、喉嚨痛、口腔黏膜及四肢出現水泡紅疹等；疱疹性咽峽炎的病癥為咽峽部出現小水泡或潰瘍等；手足口症則於舌頭、牙齦、手掌、腳掌出現小水泡，病程約4至7天，發病後1周內傳染力最強，因此一定要落實「生病不上學」，建議在家休息至少7天，避免疫情傳播。

另外，近期監測到40多歲成人感染腸病毒D68型，僅有發燒、鼻塞及流鼻水症狀，大人和小孩都有機會感染腸病毒，在人與人密切接觸、互動頻繁的教托育機構及幼兒活動場所，尤其容易傳播，家庭中應防範兄弟姊妹互相傳染，大人與小孩都要勤洗手，並定期清洗消毒幼兒常接觸的物品、玩具及絨毛玩偶。

張惠美提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，要儘速至北市14家腸病毒重症責任醫院（台大兒童、馬偕兒童、三總、北榮、新光、國泰、萬芳、振興、北醫、台安醫院、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區）就醫，把握治療黃金期。

關鍵字： 腸病毒 腸病毒重症 嬰兒

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