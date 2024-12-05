賴清德任立委曾提案代孕　陳昭姿批修法脫鉤「政治霸凌專業」

▲《人工生殖法》政策急轉彎和「代理孕母」脫鉤。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

《人工生殖法》政策急轉彎和「代理孕母」脫鉤，引發社會關注。民眾黨立委陳昭姿今在立法院拿出「賴清德總統早在2002年擔任立委時就提案修法，內容包含代理孕母。」她質疑「現在民進黨主張切割，是為反而反嗎？」她也提到，國健署20多年來的做了多少研究和調查，「民進黨20分鐘記者會，就把20年來心血全部推翻，這就是政治霸凌專業。」

國健署日前公告《人工生殖法》修正草案，在開放對象中由現行條文中的不孕夫妻、人工生殖子女與捐贈人權益，擴大為人工生殖子女、代理孕母、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益，也就是包括同性配偶、單身女性等對象。

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不過開放代理孕母一事，仍爭議不斷，國健署也在2日緊急發新聞稿表示，目前呈報規劃內容將研議先處理有共識部分，把爭議很大的代理孕母部分脫鉤處理。

立法院衛環會今排定審查「人工生殖法部分條文修正草案」，不過立委仍有兩派意見。陳昭姿指出，2002年還是立委的總統賴清德就提出《人工生殖法》修法，連署立委還有現任副總統蕭美琴，「現在民進黨主張切割，是為反而反呢？」

▲陳昭姿立院質詢秀出賴清德過去擔任立委時，曾提案代理孕母修法。（圖／翻攝國會頻道）

她也提出，邱泰源在8月份接受媒體訪問時曾承諾修法開放代理孕母是重中之重，會盡快推動代理孕母。如今政策急轉彎，陳昭姿也高分貝痛批「為什麼急轉彎？部長你要不要道歉？你是衛福部部長還是民進黨的應聲蟲？失信於民！」

陳昭姿說，從過去的衛生署到現在10幾年，提出的修法版本都有代孕，「為什麼到性平會才擋住？你擔任立委時也關心相關法案，也認為代孕要盡快推行，2017年還曾在臉書貼文，在合乎倫理原則下，要有完善規劃法規制度。」陳昭姿也反問，「之前草案難道不合倫理嗎？國健署同仁做了多少研究和調查，民進黨不到20分鐘記者會，就把20年來心血全部推翻，這就是政治霸凌專業。」

但民進黨立委林淑芬則認為，現在歐洲明文禁止代孕，因為子宮出借不是單純個人的事，是徹底健康風險的轉嫁，現在反對商業化，要求利他代孕，壓低代孕價格，這就是徹底剝削代孕。她強調，少子化不成為政府全面開放的理由，代理孕母是身體自主權的傷害，奉勸其他委員，一定要讓代孕脫鉤，不能以個人意志塞給全台灣。