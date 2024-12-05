人妻懷孕胖30公斤回不去　竟因坐月子每天吃這個

▲許多台灣人喜歡喝湯。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

許多台灣人喜歡喝湯，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享喝湯的好處和壞處，而有一名女子懷孕前52公斤，坐月子時每天吃「麻油雞湯」，結果胖了30公斤，到現在瘦不下來。

錢政弘4日在「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」臉書表示，在2020年，曾經有學者統計7篇觀察性的研究（納入4萬5292人），得到一個結論，喝湯可降低15%肥胖的風險，主要原因是大部分的湯熱量低，且水分含量高，能有效增加飽足感，從而降低整體的熱量攝取量，所以常喝湯比較不會胖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

錢政弘指出，不過，這些研究主要是來自於西方和日本，外國的湯比較不油，像日本的味噌湯、泰國的冬蔭功確實熱量低，感覺常喝是不會胖。

錢政弘說，反觀台灣人用餐的習慣就不太一樣，我們通常是主菜「吃飽」了才喝湯，不像西餐是將湯視為前菜的一部分，先喝湯再吃冷盤和主菜；而且通常愛喝湯的人會認為，暖暖的湯才是食物的精華，一碗接一碗，多半喝到整鍋不剩，不會在意不是已經吃飽。

錢政弘提到，問題這樣喝下來，勢必會攝取過多的油脂和熱量，例如一碗麻油雞湯有450大卡，等同於兩碗白飯，多喝湯很難不變胖。

錢政弘表示，最近才幫一位越南籍的台灣媳婦做檢查，她有嚴重的脂肪肝，體重有83公斤，這對在越南長大的人來說有點反常，因為越南是全世界平均體重最低的國家，印象中的越南人都很瘦，主要原因是越南料理是用水煮、清蒸或燒烤食材，很少用油煎炒。

錢政弘指出，「她告訴我，她懷孕前是52公斤，坐月子時每天吃麻油雞湯，結果胖了30公斤，到現在瘦不下來。」

錢政弘提醒，另外，像排骨本身的脂肪含量較高，如果使用帶有大量肥肉的部位熬湯，湯中的膽固醇和飽和脂肪酸都會增加，光喝湯就會造成膽固醇上升，可說是造成高血脂的隱藏地雷。

錢政弘建議，在享受美食的時候要有所節制，盡量吃肉就好，湯不要喝，同時多吃一些高纖蔬菜，膳食纖維可以減緩脂肪分解，加速腸道排空，減少膽酸再吸收，達到降低膽固醇的效果。